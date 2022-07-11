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Son dakika transfer haberi: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılacak mı? Erik ten Hag'dan resmi Ronaldo açıklaması! Takımda kalıyor mu?

11.07.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo için ayrılık iddiaları son günlerde çokça konuşulmaya başlarken, Kırmızı Şeytanların hocası Erik ten Hag'dan konuyla alakalı flaş bir açıklama geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Ronaldo için çıkan ayrılık iddialarını yalanlarken 'Satılık değil' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılacak mı? Erik ten Hag'dan resmi Ronaldo açıklaması! Takımda kalıyor mu?
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

"BİZİMLE OLMAMASININ NEDENİ..."

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Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, 37 yaşındaki Ronaldo'nun kadro planlaması içinde yer aldığını belirterek, "Şu an bizimle olmamasının nedeni, kişisel konular. Cristiano Ronaldo'nun bu sezon bizimle kalmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SATILIK DEĞİL"

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Portekizli Ronaldo'nun Manchester United için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ten Hag, "Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ronaldo satılık değil. Kadroda yer alacak ve onunla büyük başarılara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

KAMPA KATILMAMIŞTI!

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Manchester United'ın sezon öncesi Tayland'daki kampına katılmayan ve Portekiz Milli Takımı ile antrenmanlarını sürdüren Ronaldo'nun, İngiltere temsilcisinden ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

Real Madrid ve Juventus deneyimlerinin ardından eski kulübü Manchester United'a dönen Ronaldo, geçen sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 24 gole imza atmıştı.


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