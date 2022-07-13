Son dakika transfer haberi: Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor mu? PSG yönetiminden Ronaldo'ya yanıt! Transferi...

Manchester United'a dönen ancak burada beklenen performansın altında kalan 37 yaşındaki yıldız oyuncu Ronaldo'nun takımdaki geleceği merak konusu olurken, menajeri tarafından PSG'ye önerildiği ortaya çıkarken, Fransız ekibinden bu teklife yanıt geldi.

'PSG REDDETTİ'

Le Parisien'in haberine göre; Portekizli süper yıldızın menajeri oyuncuyu PSG'ye önerdi ancak Fransız kulübü bu teklifi reddetti.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; PSG kadroda yeterince yıldız oyuncu olduğu gerekçesiyle teklifi geri çevirdi. Kulüp aynı zamanda Ronaldo'yla birlikte iyice artacak olan maaş yükünü de göz önüne aldı.

LEWANDOSKI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Ayrıca Fransız devinin forvet oyuncusu Robert Lewandowski'yi kadroya katmak için çalışmalarına devam ettiği biliniyor.

5 kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, geçtiğimiz sezon başında 12 yıllık aranın ardından Manchester United'a geri dönmüştü. Golcü oyuncunun takımın Şampiyonlar Ligi dışında kalması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.

Son olarak United teknik direktörü Erik ten Hag oyuncunun takımdan ayrılmayacağını ve gelecek sezon da kadroda olacağını açıklamıştı.



