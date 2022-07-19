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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Colin Kazım Richards'tan flaş karar! Resmen geri dönüyor

19.07.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden İstanbul ekibi Fatih Karagümrük transfer bombalarını da patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne'yi kadrosuna katan Karagümrük, şimdi de daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor gibi kulüpler de forma giymiş olan tecrübeli oyuncu Colin Kazım Richards ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Colin Kazım Richards'tan flaş karar! Resmen geri dönüyor

Fatih Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli oyuncu Colin Kazım Richards ile anlaştı. Kazım, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul ekibine imza atacak. Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe’de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım ile anlaşmaya vardı. ~~~~

BURSASPOR FORMASI DA GİYDİ!

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Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, takımı adına 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Türkiye’de en son 2014 yılında Bursaspor forması giyen Colin Kazım Richards, 8 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönmüş olacak.

553 MAÇTA 91 GOL, 46 ASİST

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Kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan 36 yaşındaki santrfor, Türkiye ve İngiltere dışında, Fransa, Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya liglerinde de oynadı. Futbol kariyeri boyunca 553 maça çıkan Colin Kazım, 91 gol atıp, 46 da asist yaptı.


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