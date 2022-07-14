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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae için transfer telefonu! Min-Jae takımdan ayrılıyor mu?

14.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Transferde oldukça atak bir görüntü çizen Fenerbahçe birçok yeni ismi kadrosuna katarken, halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor. Performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çekmeyi başaran Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae için Sarı-Lacivertli kulübe bir transfer telefonu geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae için transfer telefonu! Min-Jae takımdan ayrılıyor mu?
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor.

Şu ana kadar Henrique Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Tiago Çukur ve Bruma'yı kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekipte gelecek isimler kadar yolların ayrılacağı isimler de merak konusu.

İTALYA'DA DİKKAT ÇEKEN HABER!

okokm

Performanslarıyla Avrupa devlerini peşine takan bazı isimler için çalışmalar sürerken bu isimlerden biri de performansıyla göz dolduran Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae'ydi.Birçok kulübü peşine takan Min-Jae, için Napoli'nin temasları sürerken, İtalyan medyasında dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI!

pok

Corriere dello Sport’a göre Koulibaly sonrasında Napoli sokakları Kim Min Jae, Acerbi veya Cissè'ye çıkıyor. Gazeteye göre dün Güney Koreli için Fenerbahçe ile bir yakınlaşma oldu.

Dün Fenerbahçe’de çok sevilen ve kontratında 20 milyon euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Kore devi Kim Min-jae için bir telefon görüşmesi yapıldı. O favori. Ancak Lazio'dan Francesco Acerbi ve Olimpiacos'tan Pepe Cisse de listede.

20 MİLYONU AŞAĞI ÇEKMEK İSTİYORLAR

kimim

Amaç Kim’in serbest kalma maddesinin 20 milyon euro’dan aşağı çekmek. Aynı zamanda 34 yaşındaki Acerbi için çalışmalar var. Müzakere devam ediyor. Zaten onay verildi. 4 milyon euro bazında muhakeme ediliyor. Kalidou'nun milli takımından arkadaşı 197’lik dev Pape Cissè içinde girişimler var. Geçerli bir seçenek. Milenkoviç ise Napoli soğuk: Juve ve Inter'i beklemek gerekiyor.


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