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Son dakika transfer haberi: Jorge Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Takımda kalmalı'

27.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile şampiyonluk umutlarını arttıran Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Transferde oldukça atak bir görüntü sergileyen Sarı-Lacivertliler, birçok ismi kadrosuna katarken gerçekleştirilen, Jesus gerçekleştirilen hazırlık maçlarıyla da bireysel performansları değerlendirme fırsatı yakalıyor. Tecrübeli çalıştırıcı son oynanan Tirana maçında genç oyuncu Burak Kapacak işte 'takımda kalsın' raporu verdiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Jorge Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Takımda kalmalı'
Burak Kapacak

Burak Kapacak

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonda şampiyonluk hedefine kitlenen Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Portekizli hoca, gerek antrenmanlarda gerekse hazırlık maçlarında hırslı bir görüntü ortaya çizerken başarılı teknik direktörün bu tavrı Ali Koç ve yönetimini oldukça memnun ediyor.

SON MAÇTA EZDİ GEÇTİ!

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İlk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken, ikinci hazırlık mücadelesinde Tirana ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'nın golleri ile 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

JORGE JESUS'U ŞAŞIRTTI!

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Yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık karşılaşmalarıyla takımı ve oyuncuları yakından tanıma fırsatı yakalayan Portekizli hoca, özellikle ilk maç sonrası Luiz Gustavo'nun kendisini şaşırtması ve beklentilerin altında kalması sonrası 'yetersiz' raporu verirken, ikinci maç sonrası da genç oyuncu Burak Kapacak'ın da kendisini olumlu anlamda şaşırttığı öğrenildi.

TRANSFER ASKIYA ALINDI!

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Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan 1.35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sarı-Lacivertli takıma katılan oyuncu ne Vitor Pereira ne de İsmail Kartal döneminde pek fazla forma şansı bulamamış ve takımdan ayrılması gündeme gelmişti. 22 yaşındaki futbolcunun bu sezon tekrar Süper Lig'de mücadele edecek Ankaragücü'ne transfer olacağı yönündeki iddialar güçlenirken, Tirana maçındaki performansıyla Jorge Jesus'u büyülediği, bu gelişme sonrası Sarı-Lacivertli yönetimin transfer görüşmelerini askıya aldığı öğrenildi.

ASİST YAPTI!

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Tirana maçında 67. dakikada Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil olan Burak Kapacak, sağ kanatta başarılı bir performans gösterirken, mücadelenin son skorunu belirleyen golde Samatta'ya asist de yapma başarısı göstermişti.

Sarı-Lacivertli formayla geçtiğimiz sezon 6 lig 1 Türkiye Kupası mücadelesine çıkan Burak Kapacak çıktığı bu karşılaşmalarda yalnızca 73 dakika sahada kaldı.


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