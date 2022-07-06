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Son dakika transfer haberi: Mourinho engel oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a Abdülkerim misillemesi

06.07.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok transfer sezonunda olduğu gibi bu transfer tescil sezonunda da aynı ismi listeye yazdı. Son olarak Abdülkerim Bardakcı transferi ile rakibine çalım atan Galatasaray'a yanıt vermeye hazırlanan Fenerbahçe, transferde Sarı-Kırmızılı ekip ile yakınlığı ile bilinen Mourinho engeli ile karşılaştı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Mourinho engel oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a Abdülkerim misillemesi
Andrea Belotti

Andrea Belotti

İTA İtalya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Torino
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Yeni sezon için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray yaptığı transferle de adından söz ettirmeyi başardı. Sarı-Lacicvertli ekip, Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferleriyle, Sarı-Kırmızılı ekip ise Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karakaş transferleriyle taraftarlarını mutlu etmişti.

O İSİM İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

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Birçok farklı isimle de temas halinde olan ezeli rakipler, daha önceleri de çok kez yaşandığı gibi bir isim için daha karşı karşıya geldi. Abdülkerim Bardakcı transferinin rövanşını almak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Belotti için devreye girmiş ve Süper Lig'in devleri bu isimde karşı karşıya gelmişti.

MOU TRANSFERE TAŞ KOYDU!

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İtalya basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray 28 yaşındaki golcü için temaslarını sürdürürken, Mourinho'nun kurmaylarına verdiği talimat sonrası Tammy Abraham'ın yanına ikinci bir golcü olarak Belotti'yi aldığı ve golcü oyuncunun menajeriyle ilk temasa geçildiği kaydedildi.

DEVLER PEŞİNDE

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Haberde; İtalyan oyuncu ile ilgilenen diğer takımlara da yer verilirken Fenerbahçe, Galatasaray, Monaco, Nice ve West Ham United kulüplerinin de Belotti için ciddi alıcı konumunda bulunduğu belirtildi.

BELOTTI DE SICAK BAKIYOR

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Öte yandan Belotti'nin de Roma'nın bu teklifini ciddi şekilde değerlendirdiği ve oyuncunun Serie A'da mücadele eden bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Belotti'nin geçen sezonki Torino performansına da değinilirken, 28 yaşındaki golcünün 23 maçta 8 gol attığı hatırlatıldı.


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