SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi transferi resmen açıklandı! Kosovalı golcü Mallorca'ya bonservisiyle birlikte transfer oldu

Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi transferi resmen açıklandı! Kosovalı golcü Mallorca'ya bonservisiyle birlikte transfer oldu

22.07.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı golcü Vedat Muriqi burada beklentilerin altında kalırken, 28 yaşındaki golcünün ismi Süper Lig'den birçok kulüp ile anılıyordu. Lazio cephesinden yapılan açıklamayla golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte transferin detayları...

Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi transferi resmen açıklandı! Kosovalı golcü Mallorca'ya bonservisiyle birlikte transfer oldu
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de daha önce Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile son olarak Fenerbahçe forması giymiş olan ve Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği performansla dikkatleri çeken 28 yaşındaki golcü oyuncu Vedat Muriqi İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

YENİ ADRESİ RESMEN BELLİ OLDU!

lklşk

İtalyan ekibinin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kosovalı golcü, beklentilerin altında bir performans gösterirken İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralık olarak gönderilmişti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Mallorca'ya gönderilen oyuncuyu sezon sonunda göndermesi beklenen Lazio Muriqi'in yeni adresini duyurdu.

"TAHMİN ET KİM DÖNDÜ"

Lazio resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muriqi için Mallorca ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Kosovalı golcü'nün bonservisiyle birlikte Real Mallorca'ya gittiği belirtildi. Lazio'nun açıklamasında bonservise dair herhangi bir bilgi yer almadı. Vedat Muriqi de şahsi hesabından yaptığı paylaşımla daha önce kiralık olarak forma giydiği Mallorca'ya dönüşünü 'Tahmin et kim döndü' notuyla paylaştı.

28 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giydi. Muriqi, Mallorca'da çıktığı 17 maçta 5 gol attı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILIYORDU!

kbnmbm

Transfer sezonun açılmasının ardından Mallorca'daki performansıyla birçok takımı peşine takan golcü futbolcunun ismi eski takımı Fenerbahçe'nin yanında Galatasaray ile de anılıyordu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öyle bir şey anlattı ki! Kahveci'nin Pellegrini anısı...Öyle bir şey anlattı ki! Kahveci'nin Pellegrini anısı...
Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!
Real Madrid'in yıldızı, Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı!Real Madrid'in yıldızı, Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Vedat Muriqi mallorca mallorca fc son dakika transfer haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 milyon EYT'li bekliyor! 8 Eylül 1999 tarihi kritik

6 milyon EYT'li bekliyor! 8 Eylül 1999 tarihi kritik

2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...

2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...

Dünyanın gözü İstanbul'daydı! Tahıl krizi Dolmabahçe'de atılan tarihi imzayla çözüldü

Dünyanın gözü İstanbul'daydı! Tahıl krizi Dolmabahçe'de atılan tarihi imzayla çözüldü

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Taraftar 4 gözle bekliyordu, kulübe haber gönderdi! G.Saray'a transfer yanıtı

Taraftar 4 gözle bekliyordu, kulübe haber gönderdi! G.Saray'a transfer yanıtı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.