Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi transferi resmen açıklandı! Kosovalı golcü Mallorca'ya bonservisiyle birlikte transfer oldu

Süper Lig'de daha önce Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile son olarak Fenerbahçe forması giymiş olan ve Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği performansla dikkatleri çeken 28 yaşındaki golcü oyuncu Vedat Muriqi İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

YENİ ADRESİ RESMEN BELLİ OLDU!

İtalyan ekibinin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kosovalı golcü, beklentilerin altında bir performans gösterirken İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralık olarak gönderilmişti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Mallorca'ya gönderilen oyuncuyu sezon sonunda göndermesi beklenen Lazio Muriqi'in yeni adresini duyurdu.

"TAHMİN ET KİM DÖNDÜ"

Lazio resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muriqi için Mallorca ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Kosovalı golcü'nün bonservisiyle birlikte Real Mallorca'ya gittiği belirtildi. Lazio'nun açıklamasında bonservise dair herhangi bir bilgi yer almadı. Vedat Muriqi de şahsi hesabından yaptığı paylaşımla daha önce kiralık olarak forma giydiği Mallorca'ya dönüşünü 'Tahmin et kim döndü' notuyla paylaştı.

28 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giydi. Muriqi, Mallorca'da çıktığı 17 maçta 5 gol attı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILIYORDU!

Transfer sezonun açılmasının ardından Mallorca'daki performansıyla birçok takımı peşine takan golcü futbolcunun ismi eski takımı Fenerbahçe'nin yanında Galatasaray ile de anılıyordu.



