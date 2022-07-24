Son dakika transfer haberleri! Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekibin efsaneleri arasında yer alan Arda Turan'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Katıldığı bir televizyon programında futbolu bırakıp bırakmayacağı hakkında henüz net bir karar vermediğini söyleyen Arda hakkında ortaya flaş bir iddia atıldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, bu iddiaları iyiden iyiye alevlendirdi.

"PROJESİ OLAN BİR TAKIM OLURSA..."

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Arda Turan, "Futbolu bırakıp, bırakmama konusunda henüz karar vermedim. Hedefleri ve projesi olan bir takım olursa devam etmek, orada oynamak isterim" demişti. Bu olayın ardından gözler Arda Turan'a çevrilmişti.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI, ORTALIK KARIŞTI

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Belçika'nın Westerlo kasabasına giden Arda'nın alkış ve nazar boncuğu emojilerini kullanması transfer iddiasını alevlendirdi. Belçika ekibi Westerlo'nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya'nın, Türk futbolculara önem verdiği biliniyor. Westerlo'da Türk olarak; Sinan Bolat, Ravil Tagir, Oğuz Kaan Güçtekin ve Halil Akbunar oynarken, eski Fenerbahçeli Roman Neustädter ve eski Konyasporlu Erdon Daci de Belçika temsilcisinde forma giyiyor.

İŞTE ARDA'NIN O PAYLAŞIMI



