SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika transfer haberleri! Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

Son dakika transfer haberleri! Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

24.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve sezonun başlamasına az bir süre kalmasına rağmen sözleşmesi yenilenmeyen Arda Turan'ın geleceği merak ediliyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı konusunda henüz net bir karar vermeyen 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Instagram adresinden flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'nun tesislerini gezen Arda'nın transfer olacağına yönelik iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri! Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekibin efsaneleri arasında yer alan Arda Turan'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Katıldığı bir televizyon programında futbolu bırakıp bırakmayacağı hakkında henüz net bir karar vermediğini söyleyen Arda hakkında ortaya flaş bir iddia atıldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, bu iddiaları iyiden iyiye alevlendirdi.

"PROJESİ OLAN BİR TAKIM OLURSA..."

arda_turan_dan_besiktas_aciklamasi_h56234_7f4c3

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Arda Turan, "Futbolu bırakıp, bırakmama konusunda henüz karar vermedim. Hedefleri ve projesi olan bir takım olursa devam etmek, orada oynamak isterim" demişti. Bu olayın ardından gözler Arda Turan'a çevrilmişti.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI, ORTALIK KARIŞTI

1445228

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Belçika'nın Westerlo kasabasına giden Arda'nın alkış ve nazar boncuğu emojilerini kullanması transfer iddiasını alevlendirdi. Belçika ekibi Westerlo'nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya'nın, Türk futbolculara önem verdiği biliniyor. Westerlo'da Türk olarak; Sinan Bolat, Ravil Tagir, Oğuz Kaan Güçtekin ve Halil Akbunar oynarken, eski Fenerbahçeli Roman Neustädter ve eski Konyasporlu Erdon Daci de Belçika temsilcisinde forma giyiyor.

İŞTE ARDA'NIN O PAYLAŞIMI

62dc1258ae298b7ad6d1b08f


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!
G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan galatasaray son dakika haberleri westerlo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Gece yarısı açıklandı! Apar topar gitti...

Gece yarısı açıklandı! Apar topar gitti...

Real Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndü

Real Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndü

Sarı-kırmızılılar bir transferi daha bitirdi! Erden Timur şov yapıyor...

Sarı-kırmızılılar bir transferi daha bitirdi! Erden Timur şov yapıyor...

''Fenerbahçe'den yıldız ismi aldık'' Bonservisi...

''Fenerbahçe'den yıldız ismi aldık'' Bonservisi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.