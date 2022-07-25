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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den talih kuşu kondu! Mergim Berisha eski hocasının yanına gidiyor, kimse beklemiyordu!

25.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda, yeni çalıştırıcısı Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip birçok yeni ismi kadrosuna katarken bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Mergim Berisha için yeni gelişmeler yaşanırken, Premier Lig ekibinin Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den talih kuşu kondu! Mergim Berisha eski hocasının yanına gidiyor, kimse beklemiyordu!
Mergim Berisha

Mergim Berisha

KOS Kosova
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ederken, şu ana kadar Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma ve Tiago Çukur transferleriyle kadrosunu güçlendiren Sarı-Lacivertliler'de hem kadronun şişmesini önlemek hem de yeni transferlere kaynak yaratılmak adına bazı isimler ile yolların ayrılması planlanıyor.

Kim Min-Jae ve Luiz Gustavo'nun ardından kimlerin takımdan gönderileceği merak edilirken, satış listesinde olan ve yeni sezonda Jesus'un kadroda istemediği isimlerden biri olan Mergim Berisha için flaş bir talip ortaya çıktı.

ALMAN EKİBİNE RED!

MMO

Daha önce önce Alman ekiplerinden Mainz ve Stuttgart'ın talip olduğu Mergim Berisha için Fenerbahçe, Stuttgart’ın Berisha’yı kiralamak için yaptığı şartları kabul etmedi. Fenerbahçe, zorunlu satın alma maddesi de istiyor.

PREMIER LİG SÜRPRİZİ!

LLL

Haber Global'in haberine göre; Mainz ve Stuttgart'ın dışında yeni bir talibi çıkan Mergim Berisha'yı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile resmen görüşmelere başladığı ifade edildi.

ESKİ HOCASININ YANINA!

POKOP

Geçtiğimiz sezon başında RB Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, şu anda Leeds United'ı çalıştıran ABD'li teknik adam Jesse Marsch ile Salzburg'da birlikte çalışmıştı. Jesse Marsch'ın, Berisha transferini özellikle istediği ifade edildi.

24 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 maçta 7 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.


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