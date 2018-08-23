Süper Lig'de Ozan Tufan bombası

Beşiktaş, Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli kulüple temasta olan Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da biraraya geldi.

OZAN TUFAN, BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçı için Belgrad’da bulunan Beşiktaş yöneticileri, Ozan Tufan’ın menajeri Mirsad Türkcan ile görüştü. 23 yaşındaki futbolcunun transfere olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Bursaspor altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı kulüpte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile çalışan Ozan Tufan, 2015 yazında 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Sarı lacivertli formayı 98 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu; 9 gol atıp, 4 asist yaptı. Ozan geçen sezon 14 maçta görev aldı. (NTV)



