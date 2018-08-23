Süper Lig'de Ozan Tufan bombası

Beşiktaş, Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli kulüple temasta olan Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da biraraya geldi.
OZAN TUFAN, BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçı için Belgrad’da bulunan Beşiktaş yöneticileri, Ozan Tufan’ın menajeri Mirsad Türkcan ile görüştü. 23 yaşındaki futbolcunun transfere olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Bursaspor altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı kulüpte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile çalışan Ozan Tufan, 2015 yazında 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.
Sarı lacivertli formayı 98 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu; 9 gol atıp, 4 asist yaptı. Ozan geçen sezon 14 maçta görev aldı. (NTV)
Badou Ndiaye transferinde Fenerbahçe devreye girdi!
Fenerbahçe Michael Frey'i Perşembe günü Türkiye'ye getiriyor!
Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!
Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!
Ronaldo'nun ilk maçını 2.3 milyon tekil kişi izledi!
Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor
Beşiktaş Vagner Love için Göztepe ile anlaştı
Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!
Trabzonspor Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum