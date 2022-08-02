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Son dakika transfer haberleri! Ne Caner Erkin ne de Tümer Metin... Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılın takası

02.08.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yıllarca unutulmayacak bir takas yapılmak üzere... Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği Yunan yıldız Pelkas ile Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Mert Günok arasında takas yapılabilir. Fenerbahçe'nin yedek kaleci aradığı bilinirken, Beşiktaş'ta da Valerien Ismael'in orta saha takviyesi isteği bu transferi olumlu kılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri! Ne Caner Erkin ne de Tümer Metin... Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılın takası
Mert Günok

Mert Günok

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika transfer haberleri! Transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Pelkas'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu transferi önemli kılan detay ise Beşiktaş ile takas yapılacak olması...

İKİ TAKIM DA ANLAŞMADAN MEMNUN KALACAK

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Yıllarca aralarında gerçekleşen transferlerle konuşulan iki kulüp, bu olaya bir yenisi de ekleyerek yine uzun süre unutulmayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de istenmeyen adam Pelkas ile Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Mert Günok arasında bir takas gerçekleşebilir. Transfer döneminin son gününe doğru olumlu sonuçlanması beklenen bu iddia şimdiden sosyal medyayı karıştırdı...


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Mert Günok beşiktaş fenerbahçe pelkas son dakika haberleri
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