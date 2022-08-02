Son dakika transfer haberleri! Ne Caner Erkin ne de Tümer Metin... Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılın takası

Son dakika transfer haberleri! Transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Pelkas'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu transferi önemli kılan detay ise Beşiktaş ile takas yapılacak olması...

İKİ TAKIM DA ANLAŞMADAN MEMNUN KALACAK

Yıllarca aralarında gerçekleşen transferlerle konuşulan iki kulüp, bu olaya bir yenisi de ekleyerek yine uzun süre unutulmayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de istenmeyen adam Pelkas ile Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Mert Günok arasında bir takas gerçekleşebilir. Transfer döneminin son gününe doğru olumlu sonuçlanması beklenen bu iddia şimdiden sosyal medyayı karıştırdı...



