Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı forvet oyuncusu Vagner Love, Bursaspor'a transfer oluyor.
A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan 33 yaşındaki Vagner Love'ı transfer ediyor. Bursaspor'un Beşiktaş ve Vagner Love ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
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