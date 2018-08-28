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Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu

BURSASPOR HABERLERİ  | 28.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Bursaspor, Beşiktaş forması giyen Vagner Love'ı transfer ediyor. Taraflar her konuda anlaşma sağladı.

Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı forvet oyuncusu Vagner Love, Bursaspor'a transfer oluyor.

A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan 33 yaşındaki Vagner Love'ı transfer ediyor. Bursaspor'un Beşiktaş ve Vagner Love ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

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vagner love Bursaspor Beşiktaş

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