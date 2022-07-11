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Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi transferi FIFA'lık oldu! Muriqi Galatasaray'a mı geliyor! İşte Vedat Muriqi transferinde yaşanan son gelişmeler

11.07.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ancak burada beklentileri karşılayamaması üzerine Mallorca'ya kiralık olarak gönderilen Veda Muriqi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın da talip olduğu Kosovalı golcü, Club Brugge için girdiği sağlık kontrolüne takılırken, Lazio'nun bu olay sonrası FIFA'ya başvuracağı öğrenildi. Yaşanan bu durumun ardından Galatasaray'dan da flaş bir hamle geldi.

Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi transferi FIFA'lık oldu! Muriqi Galatasaray'a mı geliyor! İşte Vedat Muriqi transferinde yaşanan son gelişmeler
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Geçtiğimiz sezon Maurizio Sarri'nin verdiği şansı iyi değerlendiremeyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, devre arasında Real Mallorca'ya kiralandı. La Liga ekibi, 28 yaşındaki golcüyü kiralamak için Serie A temsilcisine 500 bin Euro öderken, Muriqi Real Mallorca'da 16 maçta oynadı ve 4 gol ile 3 asist üretti. Kosovalı golcü sezonun tamamlanmasının ardından kulübü Lazio'ya geri döndü.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR!

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Vedat Muriqi'in Lazio ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Kosovalı santraforun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor. Lazio'nun gelecek sezon planları arasında yer almadığı öne sürülen Vedat Muriqi konusunda geçtiğimiz hafta oldukça sıcak gelişmeler yaşandı.

BELÇİKA'YA GİTTİ

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28 yaşındaki golcü, Club Brugge ile anlaştıktan sonra sağlık kontrolleri için Belçika'ya gitti. Lazio ile Club Brugge arasındaki anlaşmanın 11 milyon Euro civarında olduğu öne sürüldü. Vedat Muriqi'in transferinin gerçekleşmesi halinde bu Club Brugge tarihinde ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçecekti.

BRUGGE TRANSFERİ İPTAL ETTİ

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Vedat Muriqi uçağa bindikten kısa bir süre sonra Club Brugge tarafından sağlık kontrollerinden geçti. Tecrübeli golcünün sağlık raporlarında sorunların yaşandığı ve Club Brugge'un bu nedenle Vedat Muriqi transferinden vazgeçtiği öne sürüldü. 28 yaşındaki forvet transfer gerçekleşmeyince İtalya'ya geri döndü.

LAZIO'DA TEMİZ ÇIKTI

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Sport'un haberine göre; Lazio, Vedat Muriqi'i bugün sağlık kontrollerinden geçirdi. Serie A ekibinde Kosovalı golcü için yapılan testlerde herhangi bir soruna rastlanmadığı belirtildi. Lazio'nun bu durum sonrası harekete geçtiği kaydedildi.

FIFA TEHDİDİ

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Hürriyet'in haberine göre; Vedat Muriqi'in raporlarının temiz çıkmasının ardından Serie A ekibi, Club Brugge'un sağlık kontrollerini anlaşmadan çekilmek için bir bahane olarak kullandığını belirtti. Lazio'nun bu nedenle Club Brugge'u FIFA'ya şikayet etmeye hazırlandığı kaydedildi. Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku da bu durumu dile getirdi. Club Brugge'un anlaşmayı iptal etmek için böyle bir bahaneyi ortaya attığı kaydedildi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ!

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Vedat Muriqi’nin Club Brugge ile anlaşmasının suya düşmesinin ardından Galatasaray devreye girdi ve Lazio ile temas kurdu. Kosovalı oyuncuya talip olduklarını iletti. Benzer bir hamle Muriqi’nin geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Mallorca’dan da geldi.

CİMBOM'DAN YENİ TEKLİF

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Club Brugge’a 9.5 milyon Euro artı 1.5 milyon Euro’luk bonuslar karşılığında evet diyen Lazio’ya Galatasaray’ın yeni bir teklif sunacağı belirtildi. Bu teklifin bonuslarla beraber 9 milyon Euro’yu bulacağı ancak nakitin düşük olacağı iddia edildi.

La Lazio Siamo Noi’ye göre Mallorca’nın Muriqi için düşündüğü rakam ise 7-8 milyon Euro civarında.


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