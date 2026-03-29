SON DAKİKA | Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Mourinho karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde tanıdık bir isim için düğmeye bastı. Ancak Sarı-Lacivertlilerin bu hamlesine, Portekiz'den çok dişli bir rakip çıktı.

İtalyan spor basınının önde gelen kaynaklarından Tuttomercatoweb'in son dakika olarak duyurduğu habere göre; Fenerbahçe, Juventus ile sözleşmesinin sonuna gelen eski yıldızı Filip Kostic'i yeniden kadrosuna katmak istiyor.

MOURINHO DA KOSTIC'İ İSTİYOR!

Haberin asıl çarpıcı detayı ise Portekiz cephesinden geldi. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da 33 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusunu çok beğendiği ve tecrübeli ismi kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcadığı iddia edildi. Fenerbahçe ve Benfica arasında Kostic için kıyasıya bir transfer savaşı yaşanması bekleniyor.

JUVENTUS BİLETİNİ KESTİ, İTALYANLAR PUSUDA

Çizme devi Juventus'un gelecek planlamasında Kostic'e yer yok. Milli yıldızımız Kenan Yıldız ve McKennie ile sözleşme yenileyen Torino ekibinin, Sırp yıldıza yeni bir mukavele teklif etmeyeceği kesinleşti.

Bonservisini eline alacak olan Kostic için sadece Fenerbahçe ve Benfica değil, İtalya Serie A'dan da talipler var. Haberde; Cagliari, Parma ve Genoa'nın da 33 yaşındaki kanat oyuncusu için devrede olduğu aktarıldı.

Bu sezon Juventus formasıyla toplam 22 resmi maça çıkan Filip Kostic, takımına 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.