SON DAKİKA | Türk futbolunda deprem! 'Artık yeter' deyip ligden çekildiler

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Eflanispor, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir protestoya imza atarak ligden çekilme kararı aldı. Ligde kalma savaşı veren kulüp, sezon başından bu yana saha içinde yaşadıkları haksızlıklara karşı sessiz kalmayarak radikal bir adım attı.

Kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından kameralar karşısına geçen Başkan İrfan Topçu, alınan bu şok kararın arkasındaki nedenleri tek tek sıraladı.

"ARTIK YETER! FUTBOLCUNUN EMEĞİ, TARAFTARIN ONURU..."

Eflanispor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, hakem hatalarının artık tahammül edilemez boyutlara ulaştığı vurgulanarak şu çok sert ifadelere yer verildi:

"Sezon başından bu yana yaşanan ağır hakem hataları, sahada karşılaştığımız adaletsiz yönetimler ve kulübümüze verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Eflanispor Kulübü olarak ligden çekilme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar; futbolcularımızın emeğini, taraftarımızın onurunu ve ilçemizin sportif itibarını korumak adına alınmıştır. Artık yeter! Eflanispor sahipsiz değildir. Mücadelemiz ve hak arayışımız farklı platformlarda kararlılıkla devam edecektir."

KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYORDU

Alınan bu ligden çekilme kararı öncesinde Eflanispor, BAL 4. Grup'ta zorlu bir fikstürden geçiyordu. Ligde geride kalan bölümde oynadığı 18 karşılaşmada 16 puan toplamayı başaran Karadeniz ekibi, 11. sırada yer alarak küme düşmeme adına kritik bir mücadele sergiliyordu.

Eflanispor'un bu şok ayrılığı, amatör liglerdeki hakem yönetimlerini ve adalet tartışmalarını bir kez daha Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline getirdi.