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SON DAKİKA Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 11.05.2020 16:00 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolda tüm profesyonel liglerin sona erdirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını açıkladı. Buna göre basketbolda tüm profesyonel ligler sona erdirildi. 2019-20 sezonunda basketbolda şampiyon ve küme düşme olmayacak.

Türkoğlu'nun açıklaması şöyle;

Ülkemizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Sağlık Kurulu'muzu ve çalışanlarımızı kutlamak istiyorum. Sporun, basketbolun ülkemizde her geçen gün popülaritesinin artması bizi her zaman onurlandırmıştır.

Fakat bu süreç basketbolumuzu etkilemiş ve herhangi bir maç oynanamamıştır. Basketbolun geleceği adına bir karar vermemiz gerekiyordu.

ŞAMPİYON YOK, KÜME DÜŞME YOK, ÜST LİGE YÜKSELME YOK

Kararlarımızı açıklamak istiyorum. Liglerimizi sonlandırma karar aldık.16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptılar. Biz de bu çerçevede karar aldık. Şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme yaşanmayacak ve ve bir üst lige yükselme gerçekleşmeyecek. Bu Türk basketbolu için en hayırlı karardır.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ne demek şampiyon yok böyle saçmalıkmı olur, Efes şampiyonluğu sununa kadar haketmiştir, hemde eze eze. Yazıklar olsun.
futbolda da aynısı olması lazım daha ne bekliyorlar anlamadım para mı önemli canlarmi
avrupaya da son 10 yılda ülke puanına en çok katkı yapmış takımı gönderin.Sonuçta bu sene şampiyon olan olsaydı onun sayesinde katılıyor olacaktı.Onun hakkı bu.Sıralamaya göre belirlenir.Futboldada keşke aynısı olsa.Yılladır beşiktaş kazandırdı galatasaray gitti şampiyonlar ligine.Oda ülke puanını batırdı.
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