SON DAKİKA Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını açıkladı. Buna göre basketbolda tüm profesyonel ligler sona erdirildi. 2019-20 sezonunda basketbolda şampiyon ve küme düşme olmayacak.
Türkoğlu'nun açıklaması şöyle;
Ülkemizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Sağlık Kurulu'muzu ve çalışanlarımızı kutlamak istiyorum. Sporun, basketbolun ülkemizde her geçen gün popülaritesinin artması bizi her zaman onurlandırmıştır.
Fakat bu süreç basketbolumuzu etkilemiş ve herhangi bir maç oynanamamıştır. Basketbolun geleceği adına bir karar vermemiz gerekiyordu.
Kararlarımızı açıklamak istiyorum. Liglerimizi sonlandırma karar aldık.16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptılar. Biz de bu çerçevede karar aldık. Şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme yaşanmayacak ve ve bir üst lige yükselme gerçekleşmeyecek. Bu Türk basketbolu için en hayırlı karardır.
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