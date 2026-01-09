SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti! Aralarında ünlü isimler de var

Bahis soruşturması sürerken TFF'den bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada son 5 yılda Süper Lig’de görev yapan 43 antrenörün bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiği öğrenildi. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunması dikkat çekti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti! Aralarında ünlü isimler de var
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026
tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK ye sevk etti! Aralarında ünlü isimler de var 1

Bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenör içerisinde eski futbolcular Olcan Adın, Ümit Davala, Ahmet Dursun, Mustafa Sarp gibi isimler de var.

İŞTE O LİSTE

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK ye sevk etti! Aralarında ünlü isimler de var 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen açıklandı!Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen açıklandı!
Beşiktaş geriden gelip kazandı! İşte sıradaki rakip...Beşiktaş geriden gelip kazandı! İşte sıradaki rakip...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig PFDK bahis son dakika tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.