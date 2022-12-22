SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Son dakika: Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç! 120 dakika, 7 gol ve kazanan Çaykur Rizespor! Adana Demirspor şoke oldu...

Son dakika: Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç! 120 dakika, 7 gol ve kazanan Çaykur Rizespor! Adana Demirspor şoke oldu...

22.12.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşılaşmasını izleyenler, büyük bir heyecan fırtınasına kapıldı! Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken, uzatmalara gidildi. 120 dakika sonunda ise tam 7 gol kaydedildi ve Çaykur Rizespor sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak son 16 turuna adını yazdırdı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç! 120 dakika, 7 gol ve kazanan Çaykur Rizespor! Adana Demirspor şoke oldu...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan ve izleyenlerin gözünü sahadan ayıramadığı karşılaşmada mücadele düzeyi üst seviyedeydi. Kıran kırana bir düellonun yaşandığı maçta kazanan taraf Çaykur Rizespor oldu.

AA-20221222-29813045-29813041-ADANA_DEMIRSPOR_CAYKUR_RIZESPOR (Large)

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

AA-20221222-29813045-29813036-ADANA_DEMIRSPOR_CAYKUR_RIZESPOR (Large)

Herkesi büyük bir heyecana sürükleyen karşılaşmanın 120 dakikası, Çaykur Rizespor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

AA-20221222-29813045-29813035-ADANA_DEMIRSPOR_CAYKUR_RIZESPOR (Large)

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sefa Yılmaz, 45+1. dakikada Deniz Hümmet, 105. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 108. dakikada Alberk Koç kaydetti. Adana Demirspor'un sayıları ise 68. dakikada Akintola, 85. dakikada Bahadır Öztürk (k.k) ve 117. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi.

AA-20221222-29813330-29813324-ADANA_DEMIRSPOR_CAYKUR_RIZESPOR (Large)

Çaykur Rizespor'da Benhur Keser, 87. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'i geçemedi.

AA-20221222-29813330-29813329-ADANA_DEMIRSPOR_CAYKUR_RIZESPOR (Large)

Bu skorun ardından Çaykur Rizespor, adını son 16 turuna yazdırdı. Adana Demirspor ise organizasyona veda etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 6 dakikada oldu, ne yaptın Beşiktaş! Skor 2-0'dı ama...Her şey 6 dakikada oldu, ne yaptın Beşiktaş! Skor 2-0'dı ama...
''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt
Ödül töreninde skandal davranış!Ödül töreninde skandal davranış!
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Adana Demirspor türkiye kupası dakika haberleri ak n dakika haberleri iyet

En Çok Okunan Haberler

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

PSG'de Messi depremi! Kararını iletti... Ayrılıyor

PSG'de Messi depremi! Kararını iletti... Ayrılıyor

Hulk, adım adım Süper Lig'e geliyor!

Hulk, adım adım Süper Lig'e geliyor!

F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'ı reddetti, TFF 1. Lig'e gitti!

F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'ı reddetti, TFF 1. Lig'e gitti!

Eski F.Bahçeli'den Emiliano Martinez'e ağır küfür: Futboldaki en büyük o... çocuğusun!

Eski F.Bahçeli'den Emiliano Martinez'e ağır küfür: Futboldaki en büyük o... çocuğusun!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.