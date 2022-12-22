Son dakika: Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç! 120 dakika, 7 gol ve kazanan Çaykur Rizespor! Adana Demirspor şoke oldu...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan ve izleyenlerin gözünü sahadan ayıramadığı karşılaşmada mücadele düzeyi üst seviyedeydi. Kıran kırana bir düellonun yaşandığı maçta kazanan taraf Çaykur Rizespor oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

Herkesi büyük bir heyecana sürükleyen karşılaşmanın 120 dakikası, Çaykur Rizespor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sefa Yılmaz, 45+1. dakikada Deniz Hümmet, 105. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 108. dakikada Alberk Koç kaydetti. Adana Demirspor'un sayıları ise 68. dakikada Akintola, 85. dakikada Bahadır Öztürk (k.k) ve 117. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi.

Çaykur Rizespor'da Benhur Keser, 87. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'i geçemedi.

Bu skorun ardından Çaykur Rizespor, adını son 16 turuna yazdırdı. Adana Demirspor ise organizasyona veda etti.

