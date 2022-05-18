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Son dakika: U-19 Ligi'nde Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi! Hamza Akman şov yaptı...

18.05.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: U-19 Süper Lig 28. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı konuk etti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, takımının ilk golündeki harika çalımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika: U-19 Ligi'nde Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi! Hamza Akman şov yaptı...

19 Yaş Altı Süper Lig 28. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ülker Stadı'nda oynandı.

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İki takımın futbolcuları, maç öncesi "Büyük Atatürk! Çocukların senin izinde, ilelebet!" yazılı pankartla birlikte sahaya çıktı.

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Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inde Osman Ertuğrul Çetin, Alper İnce, Emir Ortakaya, Bora Çuha, Çağtay Kurukalıp, Ruhan Arda Aksoy, Yusuf Kocatürk, Muhammet İmre, Erkan Arda Çağdaş, Jo Jin-ho ve Arda Okan Kurtulan yer aldı. Ev sahibi ekipte Efecan Mızrakcı, Umut Yaşar Keçeci, Ahmet Necat Aydın ve Recep Efe Koçak ikinci yarıda oyuna girdi.

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Galatasaray ise Jankat Yılmaz, Yusuf Erdem Gümüş, Mehmet Arslanboğa, Umut Erdem, Emir Tintiş, Taha Aydınlı, Emirhan Kayar, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki'den oluşan ilk 11 ile mücadele etti. Konuk takımda Selman Faruk Dibek, Ahmed Jafeli, Yılmaz Aktaş, Eren Büyük Kaya ve Ali Yiğit Karaca ikinci devrede maça dahil oldu.

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  1. dakikada sarı-kırmızılılar, golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Hamza Yiğit Akman, rakiplerinden sıyrılarak pasını Emirhan Kayar'a verdi. Kaleyi cepheden gören Emirhan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in kontrol edemediği top bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

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  1. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza alanına giren Zeki Mert Saki, topu yerden penaltı noktasına doğru gönderdi. Taha Aydınlı'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmaya çarparak filelere gitti: 0-2.

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İlk yarı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

  1. dakikada Fenerbahçe, farkı bire indirdi. Sağ kanattan kısa pasla kullanılan köşe vuruşunda Çağtay Kurukalıp'ın kale sahasına ortaladığı topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Umut Yaşar Keçeci, durumu 2-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 79 yaptı. Dördüncü sıradaki Fenerbahçe, 68 puanda kaldı.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Yoğun yağış altında oynanan karşılaşmayı, yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftar, tribünden takip etti. Maça gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Devre arasında Fenerbahçe'nin alt yaş takımları, yarı sahada çift kale maç yaptı.

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