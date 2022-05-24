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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golünü Fenerbahçeli Mergim Berisha attı!

24.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, takımının üç farklı galibiyete taşıyan Mergim Berisha'nın golü, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi.

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golünü Fenerbahçeli Mergim Berisha attı!
Mergim Berisha

Mergim Berisha

KOS Kosova
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisinin uzağında kalan Fenerbahçe'nin Avrupa macerası, UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag eşleşmesi sonrasında bitmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Olympiakos ve Royal Antwerp ile eşleşen Fenerbahçe, grubu 3. sırada tamamlamış ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.

Fenerbahçe'nin grubundan çıkan Frankfurt, finalde Rangers'ı penaltılar sonucunda mağlup etmiş ve kupanın sahibi olmuştu.

Sarı - lacivertlilerin grupta oynadığı maçlarda aldığı tek galibiyet olan 3-0'lık Antwerp maçında Mergim Berisha'nın golü hafızalara kazınmıştı.

Fenerbahçeli golcünün Antwerp ağlarını sarstığı volesi, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi.

İŞTE GOL ANI

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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
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