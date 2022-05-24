Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golünü Fenerbahçeli Mergim Berisha attı!

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisinin uzağında kalan Fenerbahçe'nin Avrupa macerası, UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag eşleşmesi sonrasında bitmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Olympiakos ve Royal Antwerp ile eşleşen Fenerbahçe, grubu 3. sırada tamamlamış ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.

Fenerbahçe'nin grubundan çıkan Frankfurt, finalde Rangers'ı penaltılar sonucunda mağlup etmiş ve kupanın sahibi olmuştu.

Sarı - lacivertlilerin grupta oynadığı maçlarda aldığı tek galibiyet olan 3-0'lık Antwerp maçında Mergim Berisha'nın golü hafızalara kazınmıştı.

⚽️ Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Antwerp deplasmanında attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi. https://t.co/7nwxHZZfks — Mynet Spor (@mynetspor) May 24, 2022

Fenerbahçeli golcünün Antwerp ağlarını sarstığı volesi, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi.

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