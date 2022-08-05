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Son dakika: UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı! Dinamo Kiev maçında yaşananlar nedeniyle...

05.08.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak organizasyona veda eden Fenerbahçe'de tribünlerde yer alan bir grup taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı yapması sonrası soruşturma başlatılmıştı. UEFA tarafından başlatılan soruşturma sonrasında sarı - lacivertli kulübe verilecek olan ceza belli oldu.

Son dakika: UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı! Dinamo Kiev maçında yaşananlar nedeniyle...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma dakikalarında 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etmişti. Ukrayna ekibinin ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere dönerek yaptığı tahrik edici hareket sonrası bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

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UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçmişti. Yapılan açıklamada, Putin tezahüratları için Fenerbahçe'ye soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

FENERBAHÇE'NİN CEZASI AÇIKLANDI

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UEFA, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

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