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Son dakika: UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Roma!

26.05.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu yıl birincisi düzenlenen UEFA Konferans Ligi organizasyonunun finalinde Roma ile Feyenoord karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan müsabaka, Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve İtalyan devi, bu kupayı müzesine götüren ilk kulüp oldu.

Son dakika: UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Roma!

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi'nde final mücadelesinde İtalya Ligi Serie A temsilcisi Roma ile Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Feyenoord karşı karşıya geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.

Bu sonucun ardından İtalyan temsilcisi Roma, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu. Roma ayrıca bu kupayı müzesine götüren ilk kulüp olma unvanını da ele geçirdi.

MOURINHO, 26. KUPASINI ALDI

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Öte yandan Jose Mourinho, toplamda 26. kupasını kazanmış oldu.

Ayrıca Portekizli teknik direktör Avrupa kupalarında oynadığı 5. finalinde 5. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 UEFA Konferans Ligi Kupası kazanan Mourinho'nun Avrupa'da kazanmadığı kupa kalmadı.

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