Son dakika: Ümit Özat'tan daha önce davalık olduğu Emre Belözoğlu'na ağır sözler! "Ben onun gibi korkak değilim!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Ümit Özat, yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı - lacivertli formayla 236 resmi maça çıkan, 12 gol - 35 asistlik bir performans sergileyen ve 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Özat, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ağır sözler kullandı.

Ümit Özat, kendisi gibi Fenerbahçe'de oynamış ve kaptanlık yapmış olan Emre Belözoğlu ile daha önce davalık olmuştu.

"ONUN GİBİ KORKAK DEĞİLİM"

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapan ancak şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Özat, "Emre Belözoğlu gibi korkak değilim. Sözümü hiçbir yerde esirgemem. Türk futbolun en iyi teknik direktörü Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.

Özat'ın bu sözleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

EMRE BELÖZOĞLU DAVA AÇMIŞTI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendisine yönelik FETÖ’cü olduğuna dair yalan, hakaret ve iftira içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ümit Özat'a 2 Temmuz 2021 tarihinde 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.



