SON DAKİKA! Ünlü Oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti

Acı haberi usta isim MEnderes Samancılar Twitter hesabından duyurdu.
Sevgili kardeşim. Aytaç Arman'ı kaybettik— Menderes Samancılar (@mndrssamancilar) 26 Şubat 2019
AYRINTILAR GELİYOR...
AYTAÇ ARMAN KİMDİR?
22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da doğmuştur.
Gerçek adı Veysel İnce'dir. Adana'da Erkek sanat Enstitüsü'nü bitirdi.
1966 yılında Tarsus'ta bir boya fabrikasında işçiında Mimarlık ve Mühendislik fakültesinde okurken Ekstra Ekspres gazetesinin açtığı artist yarışmasında ikinci oldu.
Aytaç Arman, 1971 yılındaSes Dergisinin açmış olduğu yarışmaya da katılır. Aynı yarışmadaTarık Akan birinci olurken, Aytaç Arman'da ikinci seçilir. Ardında sinema oyunculuğuna başladı. 1971 yılında Yılmaz Güney'in "baba" filminde oynadı.
Aytaç Arman, 1974 yılındaSüreyya Duru'nun yönettiği, Perihan Savaş ile baş rolünü paylaştığı "Bedrana" adlı film; 11.Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda En iyi 2. Film" ödülü aldı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14. Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülü kazandı.
1988 yılında Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı,Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu" filmi "En İyi Film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Aytaç Arman, rol aldığı bir çok sinema filminden başka bir çok dizide de oynamıştır.
12 Eylül 1980 darbesinden sonra Sinema emekçileri deneği üyeliğinden 18 yılla yargılandı. Beraat etti.
1985 yılında Necati Cumalı'nın hikayesinden senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı "Adı Vasfiye" adlı filmde Müjde Arile başrolde oynadı.
Çok sevdiği ve değer verdiği 1972 model mavi vosvos arabası vardır.
2006 yılında sinema yazarı Burçak Evren, Aytaç Arman hakkında biyografi kitabını yazdı.
Aytaç Arman, evlidir. Bir oğlu vardır.
Ödülleri
Filmografisi ;
Hacı - 2006
Candan Öte - 2006
Düşler ve Gerçekler - 2005
Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey - 2005
Sen Ne Dilersen - 2005
Perçem - 2004
Karşılaşma - 2002
Gönderilmemiş Mektuplar - 2002
Berivan - 2002
Öyle Bir Sevda ki - 2002
Melekler Evi - 2000
Bedel - 2000
Yüzleşme - 1999
Kıvılcım - 1999
Yılan Hikayesi - 1999
Akrebin Yolculuğu - 1997
Bir Umut - 1997
Kurtuluş - 1996
Yaban - 1996
Yer Çekimli Aşklar - 1995
Sahte Dünyalar - 1995
Buluşma - 1994
İz - 1994
Yolcu - 1994
Kurşun Adres Sormaz - 1992
Bekle Dedim Gölgeye - 1990
Gece Yarısı Vurgunu - 1990
Perili Köşk - 1990
Kantodan Tangoya - 1989
Av Zamanı - 1988
Gece Yolculuğu - 1987
Bir Avuç Gökyüzü - 1987
Biri Ve Diğerleri - 1987
Kadının Adı Yok - 1987
Uzun Bir Gece - 1986
İstek - 1986
Sıcak Tatlı Yaz - 1986
Fatmagül'ün Suçu Ne - 1986
Parmak Damgası - 1985
Adı Vasfiye - 1985
Sönmüş Ocak - 1980
Düşman - 1979
Fırat'ın Cinleri - 1977
Güneşli Bataklık - 1977
Ben Sana Mecburum - 1976
Bu Nasıl Dünya - 1976
Ne Haber - 1976
Nereye Arkadaş - 1976
Seni Sevmekle Suçluyum - 1976
Yazgı - 1976
Ne Umduk Ne Bulduk - 1976
Kara Çarşaflı Gelin - 1975
Evde Kalmış Kızlar - 1975
Enişte - 1975
Sevgili Halam - 1975
Yarınlar Kimin - 1975
Yarın Olmaz Şimdi - 1975
Yaşamak Daha Zor - 1975
Evet mi Hayır mı - 1974
Gerçek - 1974
Batak - 1974
Babalık - 1974
Bahriyeli Kemal - 1974
Bir Ana Bir Kız - 1974
Çılgın Arzular - 1974
Hostes - 1974
İstek - 1974
Tek Başına - 1974
Cici Kız - 1974
Bedrana - 1974
Yalancı / Çok Yalnızım - 1973
Babaların Günahı - 1973
Aşkın Zaferi - 1973
Bir Dost Bulamadım - 1973
Çocuğumu İstiyorum - 1973
Felek - 1973
Izdırap - 1973
Kader Çıkmazı - 1973
Oğlum Osman - 1973
Teslim Ol Baba - 1973
Ve Onu Vurdular - 1973
Zambaklar Açarken - 1973
Anneler Günü - 1973
Vukuat Var - 1972
Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972
Bir Baltaya Sap Olamadım - 1972
Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü - 1972
Yirmi Yıl Sonra - 1972
Murat İle Nazlı - 1972
Oğlum - 1972
Korkusuz Aşıklar - 1972
Aslanların Ölümü - 1972
Ekmekçi Kadın - 1972
Elveda Yavrum - 1972
Kadın Yapar - 1972
Murat İle Nazlı - 1972
Tövbekar - 1972
Hayat Cehennemi - 1971
Baba - 1971 Ali
Ödülleri;
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