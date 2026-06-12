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Rafet El Roman kararını verdi! Doğduğu evi müze yapacak

Edirne'deki çocukluk evine giderek anılarını tazeleyen Rafet El Roman, yıkılmaya yüz tutmuş evi yeniden inşa etme kararı aldı. Burayı müzeye dönüştürme kararı alan Rafet El Roman, gelen yorumlara "Baktım, bir tane bile iyi yorum olmaz mı" şeklinde sitem etti.

Rafet El Roman kararını verdi! Doğduğu evi müze yapacak
Öznur Yaslı İkier

Yıllar sonra doğduğu eve giden Rafet El Roman Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve bakımsızlıktan adeta bir harabeye dönen yapının önünden video paylaştı. Doğup büyüdüğü evin yıkıntıları arasında takipçilerine seslenen Rafet El Roman şunları söyledi:

"Değerli müzikseverlerim, hikayemin başladığı yerdeyiz: Havsa Edirne… İşte ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Ancak yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr kalan bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm büyüklüğünde."

Harabe durumdaki evi çocukluğundaki orijinal haline uygun şekilde yeniden inşa ettireceğini belirten ünlü şarkıcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben bizzat orada olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak, bu mirası paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler."

Rafet El Roman kararını verdi! Doğduğu evi müze yapacak 1

MÜZE YAPACAK

Gel Konuşalım'dan Ece Erken'e konuşan Rafet El Roman, doğduğu evle ilgili kararını açıkladı. Doğduğu evi eski haline getirip müze yapacağını belirten ünlü şarkıcı, müzenin detaylarıyla ilgili bilgi de verdi.

Rafet El Roman, “Müzenin içinde çocukluğumdan fotoğraflar, bugüne kadar hiç yayınlanmayan görseller, aksesuarlar, aldığım ödüller, aile fotoğrafları ve sanatçı dostlarımla yayınlanmayan fotoğraflar sergilenecek” dedi.

Bunu sevenleri için yaptığını belirten ünlü şarkıcı, evin avlusuna girildiğinde sevenlerinin Rafet El Roman şarkılarıyla buluşacağını da belirtti.

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Rafet El Roman
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