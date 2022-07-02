Son dakika: Ünlü rapçi Ben Fero Galatasaraylı Sacha Boey'e hakaret etti! Eleştirenlere ise küfür...

Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas döneminde Fransa'nın Rennes takımından transfer edilen Sacha Boey, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrasında gösterdiği performansla tepki çekmişti. Formasını Omar'a kaptıran 21 yaşındaki sağ bek oyuncusunun sosyal medyaya düşen fotoğrafı sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Kamerunlu futbolcusu Sacha Boey, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı sergileyememişti.

AYRILIK İDDİALARI

Sezonun sona ermesiyle birlikte sağ bek oyuncusu hakkında takımdan gönderileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Boey'in sosyal medyaya düşen kilolu fotoğrafı sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlardan tepki geldi.

BEN FERO'DAN OLAY ÇIKIŞ

Öte yandan kendisinin Twitter'da Sacha Boey ile kıyaslandığını gören ünlü rapçi Ben Fero mahlaslı Ferhat Yılamz, flaş bir çıkışa imza attı.

"VAZGEÇMEDİNİZ ÇÖPLERLE KIYASLAMAKTAN"

Boey'in paylaşılan fotoğrafının altına bir kullanıcının yaptığı "Ben Fero daha fit" yorumuna sinirlenen Yılmaz, "Bu ne a... Vazgeçmediniz çöplerle kıyaslamaktan. Ne spordan anlıyorsunuz ne müzik." şeklinde tepki gösterdi.

"SENİ DE YERİM, TAYFANI DA YERİM"

Fero'nun bu tweet'i sonrasında yine aynı kullanıcıdan, "Ne bu üslup futbol tayfa olarak seni ham yaparız." ifadeleri gelince Fero, "Seni de yerim tayfanı da yerim avrat. Her işini tayfanla mı yapıyorsun?" şeklinde cevap verdi.

Ben Fero'nun attığı tweet'ler sonrasında kullanıcılardan ünlü rapçiye eleştiri geldi.

