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Son dakika: Ünlü rapçi Ben Fero Galatasaraylı Sacha Boey'e hakaret etti! Eleştirenlere ise küfür...

02.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'ten transfer ettiği sağ bek oyuncusu Sacha Boey için son dönemde takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Kamerunlu futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrasında form tutamaması eleştirilirken, sosyal medyada yer alan kilolu fotoğrafı sonrası tepki çekmişti. Boey'in Twitter'da kendisi ile kıyaslandığını gören ünlü rapçi Ben Fero'dan flaş bir çıkış geldi.

Son dakika: Ünlü rapçi Ben Fero Galatasaraylı Sacha Boey'e hakaret etti! Eleştirenlere ise küfür...
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas döneminde Fransa'nın Rennes takımından transfer edilen Sacha Boey, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrasında gösterdiği performansla tepki çekmişti. Formasını Omar'a kaptıran 21 yaşındaki sağ bek oyuncusunun sosyal medyaya düşen fotoğrafı sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Kamerunlu futbolcusu Sacha Boey, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı sergileyememişti.

AYRILIK İDDİALARI

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Sezonun sona ermesiyle birlikte sağ bek oyuncusu hakkında takımdan gönderileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Boey'in sosyal medyaya düşen kilolu fotoğrafı sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlardan tepki geldi.

BEN FERO'DAN OLAY ÇIKIŞ

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Öte yandan kendisinin Twitter'da Sacha Boey ile kıyaslandığını gören ünlü rapçi Ben Fero mahlaslı Ferhat Yılamz, flaş bir çıkışa imza attı.

"VAZGEÇMEDİNİZ ÇÖPLERLE KIYASLAMAKTAN"

FERO

Boey'in paylaşılan fotoğrafının altına bir kullanıcının yaptığı "Ben Fero daha fit" yorumuna sinirlenen Yılmaz, "Bu ne a... Vazgeçmediniz çöplerle kıyaslamaktan. Ne spordan anlıyorsunuz ne müzik." şeklinde tepki gösterdi.

"SENİ DE YERİM, TAYFANI DA YERİM"

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Fero'nun bu tweet'i sonrasında yine aynı kullanıcıdan, "Ne bu üslup futbol tayfa olarak seni ham yaparız." ifadeleri gelince Fero, "Seni de yerim tayfanı da yerim avrat. Her işini tayfanla mı yapıyorsun?" şeklinde cevap verdi.

Ben Fero'nun attığı tweet'ler sonrasında kullanıcılardan ünlü rapçiye eleştiri geldi.

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