Son dakika | Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti! 'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınmıştı

Son dakika haberi: Uzun süredir yoğun bakımda olan sunucu Erkan Yolaç dün akşam saatlerinde kaldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'EVET-HAYIR'IN SUNUCUSUYDU

Yolaç, TRT'nin ünlü yarışma programı 'Evet-Hayır'ın sunucusu olarak da tanınmıştı.

ACI HABERİ HASTANE DUYURDU

Yolaç'ın kaldığı hastaneden yapılan açıklamada acı haber şöyle duyuruldu:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç 1935 yılında doğdu. Babası Edirnelidir fakat Sofya'dan göç etmiştir. Önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi nedeniyle Kastamonu'ya taşındı. Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Bu sunum Osman Zeki Oktay tarafından beğenildi tüm anonsları üstlendi. 1960'da Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazandı ve orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. 1976 yılından beri Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evliydi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





