SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Son dakika: Uruguay ve Güney Kore sessiz kaldı! Kim Min-Jae, Fernando Muslera, Maxi Gomez ve Lucas Torreira...

Son dakika: Uruguay ve Güney Kore sessiz kaldı! Kim Min-Jae, Fernando Muslera, Maxi Gomez ve Lucas Torreira...

24.11.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Trabzonspor'dan ise Maxi Gomez'i kadrosunda bulunduran Uruguay ile Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae'nin yer aldığı Güney Kore'nin mücadelesi, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez, karşılaşmada süre bulamadı. İşte detaylar...

Son dakika: Uruguay ve Güney Kore sessiz kaldı! Kim Min-Jae, Fernando Muslera, Maxi Gomez ve Lucas Torreira...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor! H Grubu'nun açılış maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir tempoya sahne olan ve birçok gol pozisyonunun yaşandığı mücadelede kazanan çıkmadı. Uruguay'ın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Fernando Muslera da bu maçta bir ilki yaşadı. İşte maçtan ayrıntılar...

Education City Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından her iki takım da Katar'da düzenlenen turnuvaya 1 puanla başladı.

Uruguay, grubun gelecek maçında 28 Kasım Pazartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Güney Kore ise aynı gün Gana ile kozlarını paylaşacak.

MUSLERA BİR İLKİ YAŞADI

thumbs_b2_7a389a0e843140ed3046e344ad2415e5

Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.

Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.

36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.

TORREIRA VE MAXI GOMEZ DE OYNAMADI

2022-11-24T114339Z_1545910956_UP1EIBO0WKPCU_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-URY-KOR-REPORT

Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı. İki oyuncu, karşılaşmada süre alamadı.

KIM MIN-JAE 11'DE OYNADI

2022-11-24T143307Z_1508550285_UP1EIBO14F5RL_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-URY-KOR-REPORT

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı ile müsabakada 90 dakika boyunca sahada kaldı. Başarılı futbolcunun gösterdiği etkili performans dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Min-Jae: 'Fenerbahçe'yi çok özlüyorum!'Kim Min-Jae: 'Fenerbahçe'yi çok özlüyorum!'
Lionel Messi'den tarihe geçen gol! Dünya Kupası'nda bir ilk...Lionel Messi'den tarihe geçen gol! Dünya Kupası'nda bir ilk...
Fatih Terim'den başkanlık sinyali! 'Bekleyelim, görelim!'Fatih Terim'den başkanlık sinyali! 'Bekleyelim, görelim!'
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Uruguay Fernando Muslera Lucas Torreira dünya kupası kim min-jae ferit

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

Attığı golle kendi ülkesini yıktı! Sevinmedi..

Attığı golle kendi ülkesini yıktı! Sevinmedi..

Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı! İşte Suudi Arabistan'ın yıldızının son hali

Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı! İşte Suudi Arabistan'ın yıldızının son hali

Her yarış sonunda yapıyor! Güzel atlet sosyal medyanın gündeminde

Her yarış sonunda yapıyor! Güzel atlet sosyal medyanın gündeminde

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.