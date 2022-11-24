Son dakika: Uruguay ve Güney Kore sessiz kaldı! Kim Min-Jae, Fernando Muslera, Maxi Gomez ve Lucas Torreira...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor! H Grubu'nun açılış maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir tempoya sahne olan ve birçok gol pozisyonunun yaşandığı mücadelede kazanan çıkmadı. Uruguay'ın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Fernando Muslera da bu maçta bir ilki yaşadı. İşte maçtan ayrıntılar...

Education City Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından her iki takım da Katar'da düzenlenen turnuvaya 1 puanla başladı.

Uruguay, grubun gelecek maçında 28 Kasım Pazartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Güney Kore ise aynı gün Gana ile kozlarını paylaşacak.

MUSLERA BİR İLKİ YAŞADI

Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.

Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.

36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.

TORREIRA VE MAXI GOMEZ DE OYNAMADI

Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı. İki oyuncu, karşılaşmada süre alamadı.

KIM MIN-JAE 11'DE OYNADI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı ile müsabakada 90 dakika boyunca sahada kaldı. Başarılı futbolcunun gösterdiği etkili performans dikkat çekti.

