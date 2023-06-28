Son dakika: Ve Fenerbahçe'de işlem tamam! Yeni teknik direktör, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyon olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilere sezon başında gelen Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından kulübe veda etmiş ve yapılan resmi açıklamayla yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Yeni hoca Türk olacak' sözlerinin ardından gündeme birçok yerli aday gelmişti.

İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal gibi isimleri listesinde bulunduran sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

TRT Spor'un haberine göre İsmail Kartal, 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

Ayrıca İsmail Kartal'ın 2 Temmuz'da sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin başına 1 Temmuz'da geçeceği ve resmi açıklamanın bu tarihte yapılacağı öne sürüldü.

SELÇUK ŞAHİN VE EGEMEN KORKMAZ

Öte yandan Fanatik'in haberine göre İsmail Kartal, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin'i ekibine dahil etmek istiyor.

İki ismin de bu duruma sıcak baktığı ve resmi açıklama sonrası ekibe dahil olacağı belirtildi.



