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Son dakika: Ve Fenerbahçe'de işlem tamam! Yeni teknik direktör, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor...

28.06.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve final maçının ardından Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı - lacivertlilerde yeni teknik direktörün hangi isim olacağı merak ediliyordu. Başkan Ali Koç'un 'Yeni hoca Türk olacak' açıklamasının ardından adaylar arasında yer alan İsmail Kartal, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. İşte imza tarihi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyon olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilere sezon başında gelen Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından kulübe veda etmiş ve yapılan resmi açıklamayla yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Yeni hoca Türk olacak' sözlerinin ardından gündeme birçok yerli aday gelmişti.

İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal gibi isimleri listesinde bulunduran sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

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TRT Spor'un haberine göre İsmail Kartal, 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

Ayrıca İsmail Kartal'ın 2 Temmuz'da sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin başına 1 Temmuz'da geçeceği ve resmi açıklamanın bu tarihte yapılacağı öne sürüldü.

SELÇUK ŞAHİN VE EGEMEN KORKMAZ

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Öte yandan Fanatik'in haberine göre İsmail Kartal, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin'i ekibine dahil etmek istiyor.

İki ismin de bu duruma sıcak baktığı ve resmi açıklama sonrası ekibe dahil olacağı belirtildi.


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