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Son dakika: Ve Sörloth transferi için son noktayı koydu! Resmi açıklama...

27.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe yaptığı takviyelerle adından söz ettirmeyi başarırken, Alexander Sörloth transferinde karşı karşıya gelmişti. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen iki ekipte Norveçli yıldızı kadrosuna katmak isterken, bonservisi Leipzig'de bulunan golcü için Alman ekibinin teknik direktörü Domenico Tedesco son noktayı koydu. İşte detaylar...

Son dakika: Ve Sörloth transferi için son noktayı koydu! Resmi açıklama...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Süper Lig'de transfer temasları hız kesmeden devam ederken özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor adından sıkça söz ettiriyor. 4 büyükler birçok transferi resmen açıklarken, transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde şu ana kadar ön plana çıkan ekipler olarak göze çarparken, Siyah-Beyazlı ekip Gedson Fernandes ve Romain Saiss, Fenerbahçe ise Lincoln Henrique ve Bruma transferleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. İki ekip bu transfer döneminde çokça aynı isim için düelloya girerken, listelerinde bulunan eski Trabzonsporlu futbolcu Sörloth için flaş bir gelişme yaşandı.

HEM BEŞİKTAŞ HEM FENERBAHÇE İSTİYORDU!

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Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin golcü arayışları devam ederken, ezeli rakipler Türkiye'de oynadığı dönemde fırtınalar estirerek gol kralı olan ve buradaki performansının ardından Avrupa'nın yolunu tutarak 20 mliyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'u listesine almıştı.

ALMAN BASINI: TRANSFER ZOR

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Geçtiğimiz sezonu İspanya ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren ve burada beklediği havayı yakalayamayan Sörloth Türkiye'de transferin gözde isimlerinden biri olurken, Norveçli için geçtiğimiz günlerde Alman basınında Beşiktaş'ın Leipzig'i tatmin edecek bir teklifte bulunmadığı, Fenerbahçe'nin ise oyuncunun 10 milyon civarındaki bonservisini yüksek bulduğu ancak 6 milyon Euro'luk bir bütçe ayırabileceği belirtilmişti.

Bu gelişmeler yaşanırken Leipzig cephesinden konuya nokta koyacak bir açıklama geldi. Alman ekibinin teknik patronu Domenico Tedesco, takımdaki geleceği belirsiz olan Sörloth için flaş bir açılamada bulundu.

SON NOKTAYI KOYDU!

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Yeni sezon hazırlıklarında 6 as takım oyuncusu ve 4 altyapı oyuncusuyla başlayan Tedesco, "Yussuf Poulsen'in sakatlanması sonrası Alexander Sörloth ile ilgili düşüncelerimiz değişti. Sörloth, bizim oyuncumuz ve bizimle kalacak."

Sörloth'un takıma katılmasını dört gözle beklediklerini söyleyen Tedesco, "Geri dönmesini dört gözle bekliyoruz. Antrenmanlarda onu gözleyeceğiz ve ardından tekrar konuşacağız. Bence Sörloth bu kadarını hak ediyor." açıklamasını yaptı.

TÜM KAMPI KAÇIRACAK

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Danimarka Milli Takım kampında sakatlanan ve ameliyata girmeye hazırlanan Yussuf Poulsen'in sezon başı hazırlık kampının tamamını kaçıracağı, en erken ağustos başında antrenman yapmaya hazır hale gelebileceği de belirtildi.

RESTİ ÇEKMİŞTİ!

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2016’dan beri her sene başka bir kulüpte oynayan ve 8 farklı takımın formasını giyen 26 yaşındaki Alexander Sörloth kulübüne, “Artık bir yerde kalıcı olmak istiyorum. Kiralık olarak transfer olmam” resti çekmişti.


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