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SON DAKİKA: Ve tarih belli oldu! Süper Lig devine imza için geliyor

27.06.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken, Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Ekonomik olarak anlaştık" dediği Wout Weghorst transferinin akıbeti merak edilirken, bu isme dair flaş gelişmeler yaşanıyor. 29 yaşındaki Hollandalı yıldız için yeni gelişmeler yaşanırken, geliş tarihi belli oldu.

SON DAKİKA: Ve tarih belli oldu! Süper Lig devine imza için geliyor
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Burnley
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in talimat doğrultusunda girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlı ekip, birçok isimle temaslarına devam ederken özellikle golcü transferi için vitesi yükseltmiş durumda.

"EKONOMİK OLARAK EL SIKIŞTIK"

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Saiss ve Gedson transferlerinde mutlu sona ulaşan Siyah-Beyazlı ekipte Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada listenin 1 numarası haline gelen Weghorst'a dair de konuşurken, "Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz. Weghorst olumlu döndüğünde başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz." ifadelerini kullanmıştı.

'HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI'

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Wout Weghorst transferinde geri sayıma geçen Siyah-Beyazlı ekip, Burnley'in Premier Lig'den Championship'e düşmesi sonrası bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki golcüyle her konuda anlaşma sağladığı, Hollandalı yıldızı İstanbul'a getiriyor.

İSTANBUL'A GELİYOR!

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Salı veya çarşamba günü İstanbul'a geleceği öğrenilen tecrübeli oyuncunun 1 yıllık kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyeceği ve tecrübeli oyuncunun 8 milyon Euro'luk da bir satın alma bedelinin olacağı da gelen bilgiler arasında. Aynı zamanda Weghorst'un Beşiktaş'tan garanti ücret, maç başı ve bonuslar dahil olmak üzere ortalama 3.2 milyon Euro kazanması bekleniyor.

14 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ...

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Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. DETO altyapısında yetişen Weghorst, daha sonra Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar ve Wolfsburg'ta oynadı. Burnley geçtiğimiz sezon devre arasında Hollandalı için 14 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

İngiliz ekibinde 44 müsabakada oynama şansı yakalayan ve rakip fileleri 9 kez havalandıran yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına 4 de gol pası verdi.


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