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Son dakika: Vedat Muriqi'den ters köşe! Herkes Fenerbahçe derken Galatasaray'a gidiyor!

24.12.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi, dün sabah İstanbul'a geldi. Uçaktan fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı. Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde de Galatasaray iddiaları çıkan golcü oyuncu için ortalık yine karıştı. Herkesin yine Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Vedat Muriqi için Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Son dakika: Vedat Muriqi'den ters köşe! Herkes Fenerbahçe derken Galatasaray'a gidiyor!

Son dakika: Fenerbahçe'de yakaladığı performans ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da beklediğini bulamadı. Immobile'nin önünde forma şansı bulamayan Kosovalı golcü tekrar Türkiye'ye gelebilir... Dün sabah bir uçakla Türkiye'ye gelen Muriqi için sosyal medyada iddialar ortaya atıldı. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Muriqi için Galatasaray tekrar devreye girdi...

GALATASARAY BİNASINDA GÖRÜLDÜ

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İtalya Ligi Serie A, Noel tatiline girdi. Vedat Muriqi, İstanbul’a geldi. Menajeri Haluk Canatar ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde yer alan Galatasaray’ın yönetim binasında görüldü.

TAKAS MI GELİYOR?

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Kulislerde Muriqi-van Aanholt takasının yapılacağı konuşulmaya başlandı. Van Aanholt’un son maçta yerini Ömer Bayram’a kaptırması, Muriqi’nin ise İstanbul’a gelmesi taraftarları heyecanlandırdı. Canatar’ı Galatasaray tesislerinde görenler, “son görüşmeler yapılıyor” iddiasını ortaya attı. Bu arada Canatar’ın aslında Giresunspor’da kiralık oynayan Okan Kocuk’un Muslera sakatlandığı için geri dönüşünü görüştüğü iddia edildi.

(Fotospor)


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