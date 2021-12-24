Son dakika: Vedat Muriqi'den ters köşe! Herkes Fenerbahçe derken Galatasaray'a gidiyor!

Son dakika: Fenerbahçe'de yakaladığı performans ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da beklediğini bulamadı. Immobile'nin önünde forma şansı bulamayan Kosovalı golcü tekrar Türkiye'ye gelebilir... Dün sabah bir uçakla Türkiye'ye gelen Muriqi için sosyal medyada iddialar ortaya atıldı. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Muriqi için Galatasaray tekrar devreye girdi...

GALATASARAY BİNASINDA GÖRÜLDÜ

İtalya Ligi Serie A, Noel tatiline girdi. Vedat Muriqi, İstanbul’a geldi. Menajeri Haluk Canatar ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde yer alan Galatasaray’ın yönetim binasında görüldü.

TAKAS MI GELİYOR?

Kulislerde Muriqi-van Aanholt takasının yapılacağı konuşulmaya başlandı. Van Aanholt’un son maçta yerini Ömer Bayram’a kaptırması, Muriqi’nin ise İstanbul’a gelmesi taraftarları heyecanlandırdı. Canatar’ı Galatasaray tesislerinde görenler, “son görüşmeler yapılıyor” iddiasını ortaya attı. Bu arada Canatar’ın aslında Giresunspor’da kiralık oynayan Okan Kocuk’un Muslera sakatlandığı için geri dönüşünü görüştüğü iddia edildi.

(Fotospor)



