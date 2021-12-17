Son dakika: Vitor Pereira için olay iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş maçını bilerek yenilebilir...

Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi dönüm noktası olarak görülüyor. Beşiktaş'ta da işlerin iyi gitmemesi maçı iyice kızıştırıyor. İki takımın da kendileri açısından çıkış maçı olarak gördüğü bu karşılaşmaya ilgi dünyanın her yerinden oldukça fazla...

VITOR PEREIRA HER AN GİDEBİLİR

Fenerbahçe'deki kariyeri tartışılan Vitor Pereira'nın geleceği her an şekillenebilir. Fenerbahçe'de mutlu olmadığı gözlemlenen Portekelizli teknik adamın adı Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile anılıyor.

BU İDDİA GÜNDEMİ KARIŞTIRIR

Brezilya'nın en büyük kulüpleri arasında yer alan Flamengo'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Olası adaylar arasında gösterilen Vitor Pereira'ya taraftarların da ilgisi oldukça fazla. Portekizli olmasından dolayı dil problemi çekmeyecek olan Vitor Pereira için gündeme bomba bir iddia ortaya atıldı. Flamengo'ya yakınlığı ile bilinen Coluna do Fla isimli internet sitesi Pereira'nın kendini kovdurtmak ve tazminat almak için Beşiktaş karşısında yenilebileceğini yazdı.

"VITOR GELMEK İÇİN İSTEKLİ"

Vitor Pereira'nın Flamengo'ya gitmek için istekli olduğunu yazan internet sitesi, "Vıtor buraya gelmekte oldukça istekli ve bunun için her şeyi yapabilir. Fenerbahçe'den ayrılırken tazminatsız ayrılmak istemiyor bu yüzden istifa etmiyor. Yönetimin onu göndermesinden çok mutlu olur ve ertesi hafta Flamengo'ya imza atar" şekilde haberler yapıldı.



