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  4. Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye mesaj! "İsmail Kartal uzun yıllar kalsın"

Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye mesaj! "İsmail Kartal uzun yıllar kalsın"

15.05.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, sarı - lacivertli takımla oynayacakları maç öncesinde teknik direktör İsmail Kartal için flaş açıklamalar yaptı.

Son dakika: Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye mesaj! "İsmail Kartal uzun yıllar kalsın"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.

Kartal'dan övgü dolu sözlerle bahseden Demirel, tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'de kalmasını istediğini dile getirdi.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI

"BURADA OLMAYI ÖZLEMİŞİM"

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"Öncelikle buraya gelmeyi, burada olmayı özlemişim. Kolay değil. 20 sene boyunca sevinci, mutluluğu, üzüntüyü yaşadım. Volkan olmamı sağlayan yer."

"İSMAİL HOCA UZUN YILLAR KALSIN"

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"İsmail hoca benim için ağabey niteliğinde bir insan. Çok büyük bir Fenerbahçeli. Uzun yıllar Fenerbahçe'nin teknik direktörülüğünü yapsın diye dua ediyorum"

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