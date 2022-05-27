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Son dakika: Volkan Demirel'den gelen haberle taraftarlar şoka uğradı! ''Şaka mı bu?''

27.05.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ün başında başarılı bir sezon geçiren ve herkes tarafından beğeni toplayan Volkan Demirel herkesi şoke etti. Karagümrük, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. Bu haberin ardından sosyal medyada herkes büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...

Son dakika: Volkan Demirel'den gelen haberle taraftarlar şoka uğradı! ''Şaka mı bu?''

Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük'ün başında başarılı bir performans sergileyerek taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Volkan Demirel için herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. Bu olayın sosyal medyada duyulmasının ardından taraftarlar büyük şaşkınlık yaşadı.

VOLKAN DEMİREL: TARAFTARA SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM

Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı.
Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum.

"ŞAKA MI BU?"

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