Son dakika: Volkan Demirel'den gelen haberle taraftarlar şoka uğradı! ''Şaka mı bu?''

Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük'ün başında başarılı bir performans sergileyerek taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Volkan Demirel için herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. Bu olayın sosyal medyada duyulmasının ardından taraftarlar büyük şaşkınlık yaşadı.

VOLKAN DEMİREL: TARAFTARA SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM

Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı.

Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum.

"ŞAKA MI BU?"



