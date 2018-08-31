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F.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Cezayirli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'nın transferini bitirdi. Benzia ile aynı menajere sahip olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow da transferi açıklayarak, "Evet, evet. O geliyor" mesajını paylaştı.

F.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladı

Fenerbahçe transfer döneminin son gününde sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'in 10 numarası Yassine Benzia için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Haber Global'in haberine göre; Cezayirli oyuncu, menajeri Djibril Niang'le birlikte, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere öğleden sonra İstanbul'a gelecek.

10 numara pozisyonunda gören yapan 23 yaşındaki Yassine Benzia, Lille formasıyla 93 maçta 11 gol atarken, 10 da asist kaydetti.

MOUSSA SOW TRANSFERİ AÇIKLADI
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow da Yassine Benzia'nın Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği duyurdu. Sow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve Benzia'yi etiketleyerek, "Evet evet, O geliyor" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Yassine Benzia moussa sow Fenerbahçe

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