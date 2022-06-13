Son dakika: Yunus Akgün için Galatasaray yine olmuyor! Dev takas gerçekleşiyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geriden gelerek mağlup eden Dursun Özbek ve yönetimini yoğun bir mesai bekliyor. Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan sarı - kırmızılılarda herkes, geçtiğimiz sezon harikalar yaratan Yunus Akgün'ün geleceğini merak ediyordu.

Geride bıraktığımız sezonun başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, burada gösterdiği performansla adından çokça söz ettirmişti.

İTALYANLAR DUYURDU

Sarı - kırmızılı taraftarların 'Parçalı' forma altında izlemek istediği başarılı futbolcu da Galatasaray'da oynamak için gün sayarken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

ÜÇÜNCÜ KULÜP

Çizme basınının haberine göre; Serie A ekibi Sassuolo, Atalanta ve Roma'nın ardından Yunus Akgün'e talip olan kulüpler arasında yerini aldı.

SASSUOLO AVANTAJLI

Haberde Sassuolo'nun rakiplerine oranla daha avantajlı olduğu öne sürülürken, bu avantajın Galatasaray'ın Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı istemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

TAKAS

Serie A ekibinin iki futbolcudan birini Galatasaray'a takasta önererek transferi bitireceği aktarıldı.

9 GOL - 17 ASİST

Geçtiğimiz sezon kiralandığı Adana Demirspor formasıyla 39 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.

