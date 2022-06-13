SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Yunus Akgün için Galatasaray yine olmuyor! Dev takas gerçekleşiyor...

Son dakika: Yunus Akgün için Galatasaray yine olmuyor! Dev takas gerçekleşiyor...

13.06.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun başında Adana Demirspor'a kiraladığı ve Mavi Şimşekler'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunus Akgün için flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'a Yunus Akgün için birçok teklif gelmiş ancak dönemin başkanı Burak Elmas, seçim nedeniyle kararı gelecek olan yeni yönetime bırakmıştı. Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından başarılı futbolcu için de karar zamanı geldi...

Son dakika: Yunus Akgün için Galatasaray yine olmuyor! Dev takas gerçekleşiyor...
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geriden gelerek mağlup eden Dursun Özbek ve yönetimini yoğun bir mesai bekliyor. Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan sarı - kırmızılılarda herkes, geçtiğimiz sezon harikalar yaratan Yunus Akgün'ün geleceğini merak ediyordu.

Geride bıraktığımız sezonun başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, burada gösterdiği performansla adından çokça söz ettirmişti.

İTALYANLAR DUYURDU

yunus_akgun_galatasaraydan_b847c_800

Sarı - kırmızılı taraftarların 'Parçalı' forma altında izlemek istediği başarılı futbolcu da Galatasaray'da oynamak için gün sayarken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

ÜÇÜNCÜ KULÜP

aa_26450156

Çizme basınının haberine göre; Serie A ekibi Sassuolo, Atalanta ve Roma'nın ardından Yunus Akgün'e talip olan kulüpler arasında yerini aldı.

SASSUOLO AVANTAJLI

aa_26175190-1648014369

Haberde Sassuolo'nun rakiplerine oranla daha avantajlı olduğu öne sürülürken, bu avantajın Galatasaray'ın Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı istemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

TAKAS

thumbs_b_c_7b1b6745f00b9bc722041aa2d447a3cf

Serie A ekibinin iki futbolcudan birini Galatasaray'a takasta önererek transferi bitireceği aktarıldı.

9 GOL - 17 ASİST

Geçtiğimiz sezon kiralandığı Adana Demirspor formasıyla 39 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu! Veda...Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu! Veda...
Kuntz basın toplantısında küfretti!Kuntz basın toplantısında küfretti!
''14 kişilik seks partilerine katıldım''''14 kişilik seks partilerine katıldım''
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’

Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Ersin Destanoğlu da yuvadan uçuyor!

Ersin Destanoğlu da yuvadan uçuyor!

Fenerbahçe'yi transferde kızdırdılar!

Fenerbahçe'yi transferde kızdırdılar!

Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu! Veda...

Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu! Veda...

''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''

''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.