Son günlerde tüm dünya bu olaylarla çalkalandı!

Son günlerde dünya gündemine ve global piyasa hareketlerine yön veren 5 önemli olayı sizler için derledik. İşte tüm dünyanın konuştuğu önemli olaylar...

1) BM Zirvesi Öncesinde Milyonlarca İnsan Küresel İklim Grevi İçin Yürüdü

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca protestocu, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler zirvesinin hemen öncesinde iklim değişikliği ile mücadele için ‘küresel iklim grevine’ destek verdi. Tahminlere göre 300.000 kişi, İsveçli aktivist Greta Thunberg’in “Gelecek için Cuma’lar” projesinden esinlenenen gençlerin Avustralya’da düzenlediği 100’den fazla mitinge katılıp destleklerini gösterdi. ABD’de 800’den fazla, Avrupa ve Asya’da ise yüzlerce etkinlik planlandı ve düzenlendi. Göstericiler, emisyon oranlarını ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların maalesef yeterli olmadığını söylüyor.

2) Kanadalı Trudeau Yüzünü Kahverengiye Makyajla Boyadığı Fotoğraflardan Dolayı Irkçılık Eleştirilerine Maruz Kaldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Time’ın, o zamanlar öğretmenlik yaptığı özel okuldaki Arabian Nights temalı bir etkinlikte kahverengi makyaj yaparak yüzünü siyahlaştırdığını gösteren fotoğrafını yayınlamasından sonra özür diledi. Gerçekten özür dilediğini söyleyen Trudeau “O zaman bunun ırkçı olduğunu göremedim, ama şimdi bundan daha iyisi biliyorum.” dedi. Trudeau, lisedeyken yetenek gösterisinde “Day-O” şarkısını söylerken yüzünü makyajla siyahlaştırdığını itiraf etti. Times haberi ise, Trudeau’nun seçim kampanyasını başlatmasının hemen bir hafta sonrasında geldi. Trudeau, ‘Brownface’ fotoğrafını “açık alaycılık ve ırkçılık eylemi” olarak nitelendiren Muhafazakar Parti lideri Andrew Scheer’in ağır eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi direktörü Mustafa Farooq ise resmi “üzücü” olarak nitelendirdi ancak özür dilediği için Trudeau’ya teşekkür etti.