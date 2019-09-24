Son günlerde tüm dünya bu olaylarla çalkalandı!

Son günlerde dünya gündemine ve global piyasa hareketlerine yön veren 5 önemli olayı sizler için derledik. İşte tüm dünyanın konuştuğu önemli olaylar...
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca protestocu, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler zirvesinin hemen öncesinde iklim değişikliği ile mücadele için ‘küresel iklim grevine’ destek verdi. Tahminlere göre 300.000 kişi, İsveçli aktivist Greta Thunberg’in “Gelecek için Cuma’lar” projesinden esinlenenen gençlerin Avustralya’da düzenlediği 100’den fazla mitinge katılıp destleklerini gösterdi. ABD’de 800’den fazla, Avrupa ve Asya’da ise yüzlerce etkinlik planlandı ve düzenlendi. Göstericiler, emisyon oranlarını ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların maalesef yeterli olmadığını söylüyor.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Time’ın, o zamanlar öğretmenlik yaptığı özel okuldaki Arabian Nights temalı bir etkinlikte kahverengi makyaj yaparak yüzünü siyahlaştırdığını gösteren fotoğrafını yayınlamasından sonra özür diledi. Gerçekten özür dilediğini söyleyen Trudeau “O zaman bunun ırkçı olduğunu göremedim, ama şimdi bundan daha iyisi biliyorum.” dedi. Trudeau, lisedeyken yetenek gösterisinde “Day-O” şarkısını söylerken yüzünü makyajla siyahlaştırdığını itiraf etti. Times haberi ise, Trudeau’nun seçim kampanyasını başlatmasının hemen bir hafta sonrasında geldi. Trudeau, ‘Brownface’ fotoğrafını “açık alaycılık ve ırkçılık eylemi” olarak nitelendiren Muhafazakar Parti lideri Andrew Scheer’in ağır eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi direktörü Mustafa Farooq ise resmi “üzücü” olarak nitelendirdi ancak özür dilediği için Trudeau’ya teşekkür etti.
16 haftadır sürmekte olan hükümet karşıtı ve demokrasi yanlısı protestocular yeniden Hong Kong sokaklarında. Göstericiler, polisin itirazlarına rağmen temyiz kurulunca onaylananan Cumartesi günkü yürüyüşün yaşam sorunlarıyla ilgili olduğunu söylediler. Yürüyüş barışçıl bir şekilde başladı, ancak bazı göstericiler ve kuvvet polisi arasında çıkan arbedeler kısa süre içinde şiddet eylemlerine dönüştü. Hong Kong Polisi, göstericileri ulusal bayrağı ateşe vermek, özel mülk ve mülke zarar vermek ve yasadışı silah taşımakla suçluyor.
Pentagon, Cuma günü Amerikan Başkanı Trump’ın, ABD yönetimi ve Suudi Arabistan’ın İran tarafından desteklendiğine inandığı iki büyük Suudi Arabistan petrol tesisine yapılan saldırıya karşılık olarak Amerikan ordusunun mütevazı denebilecek bir birlik konuşlandırmasını kabul ettiğini açıkladı. Yüzlerce birliğe ek olarak ABD, hava ve füze savunma sistemleri de yerleştirecek. Savunma Bakanı Mark Esper, kararın bir savunma hamlesi olduğunu ve “kritik altyapıların” korunmasını isteyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin taleplerine cevaben alındığını bildirdi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Al Sisi, 2013 Arap Baharı’nda darbeyle devirmesiyle iktidara gelmesinden bu yana siyasi muhalefeti engellemeyi bir öncelik haline getirmişti. Ancak Sisi’nin tüm bu baskıcı engellemelerine rağmen geçtiğimiz günlerde yüzlerce kişi Kahire’de ve ülke genelinde en az sekiz şehirde sokaklara dökülerek, hükümetin yolsuzluk iddialarını protesto etmeye başladı. Göstericilerin, “Halk rejimin çöküşünü talep ediyor!” ve ‘Sisi’den kurtulmalıyız!” gibi sloganlar attığı bildirildi. Tüm gelişmeler ise 2011’de Tahrir Meydanı’nda yaşananları anımsatıyor.
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