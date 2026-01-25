SPOR

Son haftaların en iyisiydi! Fenerbahçe'ye Göztepe maçında çok kötü haber

Göztepe maçında Fenerbahçe’ye şanssızlık erken geldi. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki önemli isimlerinden İsmail Yüksek, mücadelenin 37. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Zorunlu değişiklikle sahaya giren Fred, İsmail’in yerine görev aldı. Oyuncunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Berker İşleyen
Süper Lig’de Göztepe karşısında sahaya çıkan Fenerbahçe’de maçın ilk yarısında can sıkan bir gelişme yaşandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertli ekipte son haftaların en formda isimlerinden olan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, mücadelenin 37. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

YERİNİ FRED'E BIRAKTI

Sağlık ekibinin saha içindeki kontrolünün ardından kenara alınan İsmail Yüksek, yerini Brezilyalı futbolcu Fred’e bıraktı. Zorunlu oyuncu değişikliği sonrası teknik heyetin ve tribünlerin endişeli bekleyişi dikkat çekerken, oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Sakatlık İsmail Yüksek son dakika fenerbahçe
