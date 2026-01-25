Son haftaların en iyisiydi! Fenerbahçe'ye Göztepe maçında çok kötü haber

Süper Lig’de Göztepe karşısında sahaya çıkan Fenerbahçe’de maçın ilk yarısında can sıkan bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli ekipte son haftaların en formda isimlerinden olan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, mücadelenin 37. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Sağlık ekibinin saha içindeki kontrolünün ardından kenara alınan İsmail Yüksek, yerini Brezilyalı futbolcu Fred’e bıraktı. Zorunlu oyuncu değişikliği sonrası teknik heyetin ve tribünlerin endişeli bekleyişi dikkat çekerken, oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
