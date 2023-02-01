Son hali ağızları açık bırakmıştı! Büşra Pekin değişiminin sebebini itiraf etti

En son ‘Yılbaşı Gecesi filminde rol alan başarılı oyuncu Büşra Pekin’in son hali gündem olmuştu. Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ünlü olduktan sonra bir hayli zayıflayan ve değişen Pekin’in bu hali için servet harcadığı iddia ediliyordu. 'Yıldız De Bana' isimli yarışmanın jüri koltuğuna oturacak olan Pekin, değişimin asıl sebebini açıkladı.

“KARAKTERE GÖRE KENDİMİ DEĞİŞTİRİYORUM”

Son dönemdeki değişimi ile gündem olan Pekin Snob Magazin'e yaptığı açıklamada, ''Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoks yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum'' dedi.

“ÖZEL BANTLARLA YÜZÜMÜ GERDİRİYORUZ” DEMİŞTİ

Daha önce "Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla. Yüzümde bir tane estetik var" diyen Pekin kimseye bunu inandıramamıştı.

30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğan Büşra Pekin, aslen İzmirlidir. Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyurmuştur.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınan Pekin'in en sevilen tiplemesi "Havuçlu Anne"ydi.

