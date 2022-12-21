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Son hali herkesi kahretmişti! Pakize Suda hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu

21.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat camiasını üzen haber geldi. Pakize Suda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncu, yazar Pakize Suda’ya (71), 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek yeğeninin vasi olarak atanmasına karar verilmişti.

Son hali herkesi kahretmişti! Pakize Suda hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu

Sanat camiasını üzen haber geldi. Pakize Suda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yaptığı çeşitli programlarla tanınan oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti. Haberi gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş yaptığı açıklamada "Bir süredir demans hastalığı nedeniyle tedavi gören yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda 70 yaşında aramızdan ayrıldı" ifadelerine yer verdi.

BEYNİNE PIHTI ATTI

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, geçtiğimiz aylarda TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak, üzücü açıklamalarda bulunmuştu.

"HER ŞEYİ UNUTARAK ÖLMEK İSTİYORUM"

"Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi.

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Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi.

18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi."

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"ANNEMİ HİÇ TANIMIYOR"

"Anneannemle küçük teyzem rahmetli oldular. Anneanneme küçük teyzem bakıyordu bir gün 'sen anneme hiç bakmadın' demiş. Biz şaşırdık. Bu bir hastalık, meşhur bir insan diye ona olmayacak bir şey yok. Genlerde olabilir, çok genç yaşlarda Trafik kazası geçirdi belki onla alakalı olabilir, tiroidler çalışmıyor belki o yapabilir...

Bizi hiç tanımıyor. Annemin 70 yıllık kardeşi olduğunu bilmiyor. Tv'de birlikte iş yaptığı arkadaşlarının hiçbirini tanımıyor. Çok bellediği şeyleri ara ara hatırlıyor ama içeriğini hatırlamıyor. Zamanında 'iyi şeyler yaptım' diyor ama içerik yok. Düzenli besleniyor 4 aydır bende ama kilo alamıyor."
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"BALKONDAN ATLADI"

"Demansın getirdiği bazı rahatsızlıklar baş göstermeye başladı. Balkonda sigara içerken masayı yaktı, mutfakta ocağı açık bırakmış perdeler yanmış...

Sürekli olarak ayakkabı arıyor. Gece 03.00'te kalkıp ayakkabı arıyor. Sürekli dışarda olmak istiyor. Bir gün kapıyı kilitledim, balkondan atladı. Geçtiğimiz eylül ekim ayında bizi günde 5 kez arama başladı. 'Paramı çaldırdım' diyordu. İstismar edilmeye başlandığını fark edince yanımıza aldık. Daha kendini bildiği zamanlarda İzmir'de kendi evinde kedileri ile yaşıyordu."

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