Son maçta sahadaydı! Fenerbahçe TFF'ye listeyi verdi... Sarı-Lacivertliler Ryan Kent'in lisansını çıkarmadı

Süper Lig'de son oynadığı Alanyaspor mücadelesinde rakibi ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonuna oyuncu listesini verdi.

16 yabancı futbolcusu bulunan Sarı-Lacivertliler'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

LİSANSI ÇIKARILMADI

Habertürk'ün haberine göre; 14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.

SON MAÇTA OYUNA GİRMİŞTİ

Ryan Kent son oynanan Alanyaspor mücadelesinde 85. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

Buna göre Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şu şekilde oluştu;

Dominik Livakovic

Bright Osayi-Samuel

Jayden Oosterwolde

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Leonardo Bonucci

Rade Krunic

Fred

Sebastian Szymanski

Miha Zajc

Dusan Tadic

Joshua King

Edin Dzeko

Michy Batshuayi





