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Son maçta sahadaydı! Fenerbahçe TFF'ye listeyi verdi... Sarı-Lacivertliler Ryan Kent'in lisansını çıkarmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 07:31 | Son Güncelleme:
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Alanyaspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlik sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu. İşte detaylar...

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de son oynadığı Alanyaspor mücadelesinde rakibi ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonuna oyuncu listesini verdi.

16 yabancı futbolcusu bulunan Sarı-Lacivertliler'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

LİSANSI ÇIKARILMADI

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Habertürk'ün haberine göre; 14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.

SON MAÇTA OYUNA GİRMİŞTİ

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Ryan Kent son oynanan Alanyaspor mücadelesinde 85. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

Buna göre Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şu şekilde oluştu;

Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Jayden Oosterwolde
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Rade Krunic
Fred
Sebastian Szymanski
Miha Zajc
Dusan Tadic
Joshua King
Edin Dzeko
Michy Batshuayi

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