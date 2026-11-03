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Son maçta sakatlanmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızının Liverpool maçı öncesi MR sonucu belli oldu

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi Kojo Peprah Oppong'un sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi. Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 22 yaşındaki stoperin MR sonucu belli oldu.

Kojo Oppong

Kojo Oppong

GNA Gana
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son maçta sakatlanmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızının Liverpool maçı öncesi MR sonucu belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Kojo Peprah Oppong'un sakatlığıyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde, mücadele sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç stoperin MR sonuçları belli oldu.

MR SONUCU TEMİZ ÇIKTI

Son maçta sakatlanmıştı! Fenerbahçe nin yıldızının Liverpool maçı öncesi MR sonucu belli oldu 1

beIN SPORTS'un haberine göre, Kojo Peprah Oppong'un yapılan MR incelemesinde herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı.

22 yaşındaki Ganalı savunmacının sağlık durumu, Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından günlük olarak kontrol edilecek. Genç futbolcunun Liverpool karşısında forma giyip giyemeyeceği ise maç öncesinde yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Son maçta sakatlanmıştı! Fenerbahçe nin yıldızının Liverpool maçı öncesi MR sonucu belli oldu 2

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oppong, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı. Genç stoper, karşılaşmanın 83. dakikasında kenara gelirken yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt da maçın ardından yaptığı açıklamada, Oppong'un yaşadığı sakatlık nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını ifade etmişti.

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