Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Stuttgart paylaşımını sildi: Özür dilemek zorunda kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Stuttgart, maç öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tartışma yarattı. Alman temsilcisi, RAMS Park'tan paylaştığı bir fotoğrafın ardından gelen tepkiler üzerine özür mesajı yayımladı.

STUTTGART'IN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray deplasmanına çıkmaya hazırlanan Stuttgart, karşılaşma öncesinde RAMS Park'tan bir hoparlörün fotoğrafını düşünceli yüz emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Alman ekibi, yaklaşık bir saat sonra söz konusu gönderiyi alıntılayarak, "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımlar, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekerken Stuttgart, gelen eleştirilerin ardından iki gönderisini de kaldırdı.

TÜRKÇE AÇIKLAMAYLA ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Stuttgart Kulübü, bu kez Türkçe bir açıklama yayımlayarak Galatasaray camiasından özür diledi.

Alman temsilcisinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Gala camiası,

Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle."

GALATASARAY'DAN ALMANCA YANIT

Stuttgart'ın özür mesajına Galatasaray'dan yanıt gecikmedi. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman temsilcisinin paylaşımını alıntılayarak Almanca bir mesaj yayımladı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılıların bu mesajı Türkçeye, "Teşekkürler! Sizleri dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olsun!" şeklinde çevrildi.