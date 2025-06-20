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Son olarak Altınordu'yu çalıştırmıştı! Olcay Şahan'ın yeni adresi belli oldu... İmzayı attı

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüplerde forma giyen Olcay Şahan, 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü oldu. İşte detaylar...

Son olarak Altınordu'yu çalıştırmıştı! Olcay Şahan'ın yeni adresi belli oldu... İmzayı attı
Berker İşleyen

Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapan Olcay Şahan, hocalık kariyerine Altınordu’da başlamış, ancak geçen ocak ayında İzmir ekibiyle yolları ayrılmıştı.

Şahan, şimdi ise 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Mersin kulübünden yapılan açıklamada, “Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım’da forma giyerek önemli başarılar elde eden ve geçen sezon Altınordu FK’yı çalıştıran Teknik Direktör Olcay Şahan ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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