Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturarak Fenerbahçe'de etkileyici bir performans sergileyen İsmail Kartal için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-Lacivertli ekibi çalıştırmasının ardından herhangi bir takımı çalıştırmayan Kartal yeni sezonda Süper Lig'e geri dönüyor.

SİVASSPOR'DAN TEKLİF

Fenerbahçe ile Süper Lig'de maç başına 1.95 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'e veda etmesinin ardından birçok teklif alan Kartal'ın kararını verdiği iddia edilirken, Sivasspor ile Rıza Çalımbay'ın yollarının ayrılma ihtimaline göre yeniden takımın başına geçeceği öne sürüldü.

ÇALIMBAY'A VEDA

Daha önce de ismi Sivasspor ile anılan İsmail Kartal'ın yeni sezonda Sivas ekibini çalıştırması sezonun tamamlanması ile birlikte Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a veda etmesi bekleniyor.

