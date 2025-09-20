SPOR

Son olarak Pendikspor'u çalıştırmıştı! İbrahim Üzülmez'in yeni adresi belli oldu

İbrahim Üzülmez, TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig takımlarından Iğdır FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmıştı. Çavuş'un ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Iğdır ekibi yeni teknik direktörünü belirledi.

RESMEN AÇIKLANDI

Son olarak Pendikspor u çalıştırmıştı! İbrahim Üzülmez in yeni adresi belli oldu 1

Iğdır FK'dan yapılan resmi açıklamada İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yeşil beyazlıların açıklamasında, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Pendikspor'u çalıştırmıştı.

