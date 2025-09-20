Son olarak Pendikspor'u çalıştırmıştı! İbrahim Üzülmez'in yeni adresi belli oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Iğdır FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmıştı. Çavuş'un ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Iğdır ekibi yeni teknik direktörünü belirledi.
Iğdır FK'dan yapılan resmi açıklamada İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Yeşil beyazlıların açıklamasında, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
51 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Pendikspor'u çalıştırmıştı.
