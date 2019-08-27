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Son şampiyon Djokovic ABD Açık'ta ikinci turda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.08.2019 08:08 | Son Güncelleme

ABD Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Djokovic, İspanyol Baena'yı 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Son şampiyon Djokovic ABD Açık'ta ikinci turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu Djokovic, ilk turda dünya klasmanının 76 numarası Carballes Baena ile karşılaştı.

Üçü ABD Açık'ta olmak üzere 16 grand slam şampiyonluğuna sahip Djokovic, bir saat 52 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon'dan sonra üçüncü grand slam zaferini hedefleyen Djokovic, ikinci turda ABD'li Sam Querrey ile Arjantinli Juan Ignacio Londero arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Açık Sırp Djokovic Baena

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