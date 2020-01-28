Son şampiyon Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile 2016 yarı finalisti Raonic arasındaki çeyrek final maçıyla tamamlandı.
Unvanını korumak için korta çıkan Djokovic, Raonic'in hızlı servisleri karşısında zaman zaman zorlansa da 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı, 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) kazandı.
Djokovic, yarı finalde 6 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak.
(AA)
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