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  4. Son şampiyon Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı

Son şampiyon Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 32 numaralı seribaşı Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finalde Roger Federer'in rakibi oldu.

Son şampiyon Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile 2016 yarı finalisti Raonic arasındaki çeyrek final maçıyla tamamlandı.

Unvanını korumak için korta çıkan Djokovic, Raonic'in hızlı servisleri karşısında zaman zaman zorlansa da 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı, 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) kazandı.

Djokovic, yarı finalde 6 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık grand slam novak djokovic Tenis

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