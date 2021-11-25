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  4. Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan cesur tarzıyla yaktı geçti!

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan cesur tarzıyla yaktı geçti!

25.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final kararıyla seyirciyi üzen Son Yaz dizisinde Alperen Duymaz, Ali Atay ve Birce Akalay ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan cesur tarzıyla yaktı geçti!

Geçtiğimiz ekim ayında ekranlara veda eden Son Yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Genç oyuncu, siyahlar içindeki cesur pozuyla büyük beğeni topladı. Sancaktutan'ın iddialı pozlarına, ''Bizi bitirdin be!'', ''Bu kadar güzel olmak için ne yapıyorsun?'' ve ''Aşk kadın'' gibi yorumlar yapıldı.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan cesur tarzıyla olay yarattı!

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan cesur tarzıyla olay yarattı!

Meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, herhangi bir dizi veya film projesinde yer almıyor.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan cesur tarzıyla olay yarattı!

Bir mücevher markasının yüzü olan Sancaktutan, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan cesur tarzıyla olay yarattı!

2018 yılında Gülperi dizisiyle oyunculuğa adım atan Sancaktutan, Son Yaz dizisiyle kariyerinde zirveye çıkmıştı.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan cesur tarzıyla olay yarattı!

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Deniz Can Aktaş Hafsanur Sancaktutan
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