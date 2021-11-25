Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan cesur tarzıyla yaktı geçti!

Geçtiğimiz ekim ayında ekranlara veda eden Son Yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Genç oyuncu, siyahlar içindeki cesur pozuyla büyük beğeni topladı. Sancaktutan'ın iddialı pozlarına, ''Bizi bitirdin be!'', ''Bu kadar güzel olmak için ne yapıyorsun?'' ve ''Aşk kadın'' gibi yorumlar yapıldı.

Meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, herhangi bir dizi veya film projesinde yer almıyor.

Bir mücevher markasının yüzü olan Sancaktutan, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

2018 yılında Gülperi dizisiyle oyunculuğa adım atan Sancaktutan, Son Yaz dizisiyle kariyerinde zirveye çıkmıştı.





